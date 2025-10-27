Sanmartinetako ekitaldietan parte hartzeko izena ematea irekita dago

Tolosa GoierriSanmartinetako ekitaldietan parte hartzeko izena ematea irekita dago
Astelehena, 27 urria 2025, 20:20
Azaroko bigarren asteburuan San Martin festak ospatuko dira Alkiza. Hainbat ekitaldi antolatu dira eta, tartean, herri-afaria, onddoen ibilbidea eta aurrehistoria tailerra egongo dira. Hauetan parte hartu nahi dutenek aurrez izena eman beharko dute 688 604 466 zenbakira deitu edo whatsapp mezua idatziz, azaroaren 4a baina lehen.
Azaroaren 8an, goizean onddoen mundo harrigaria ezagutzeko bisita gidatua egingo da Joxepo Teresen eskutik eta haurrentzako 'Nola bizi zen lehen gizakia?' tailerra emango du Jesús Tapiak frontoian. Bi ekintza hauek doakoa dira.
Egun berean, iluntzean, herri afaria egingo da frontoian, Euskal Parrillak eskainia. Afariaren prezioa 25 eurokoa da helduentzako eta 14 euro haurrentzako.