Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Tolosa Goierri

Sanmartinetako ekitaldietan parte hartzeko izena ematea irekita dago

A. N.

Alkiza.

Astelehena, 27 urria 2025, 20:20

Comenta

Azaroko bigarren asteburuan San Martin festak ospatuko dira Alkiza. Hainbat ekitaldi antolatu dira eta, tartean, herri-afaria, onddoen ibilbidea eta aurrehistoria tailerra egongo dira. Hauetan parte hartu nahi dutenek aurrez izena eman beharko dute 688 604 466 zenbakira deitu edo whatsapp mezua idatziz, azaroaren 4a baina lehen.

Azaroaren 8an, goizean onddoen mundo harrigaria ezagutzeko bisita gidatua egingo da Joxepo Teresen eskutik eta haurrentzako 'Nola bizi zen lehen gizakia?' tailerra emango du Jesús Tapiak frontoian. Bi ekintza hauek doakoa dira.

Egun berean, iluntzean, herri afaria egingo da frontoian, Euskal Parrillak eskainia. Afariaren prezioa 25 eurokoa da helduentzako eta 14 euro haurrentzako.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Joaquín Ferrándiz ha sido identificado en su vehículo en varios municipios de Gipuzkoa
  2. 2 Ingresa en prisión tras violar a un joven en el parque de Cristina Enea de Donostia
  3. 3 Fallece José Manuel Ochotorena
  4. 4

    Directivos de Uvesco e inversores vascos se alían para comprar la compañía y blindarla en Euskadi
  5. 5

    Un detenido y un herido grave en una pelea multitudinaria con armas blancas y lanzamiento de botellas en Eibar
  6. 6

    Un brote de tuberculosis bovina obliga a sacrificar 90 vacas en una ganadería de Bergara
  7. 7 Jon Insausti completa la Donibane-Hondarribia a tres días de convertirse en alcalde de Donostia
  8. 8 Amaia Montero rompe su silencio: «He vuelto. Hemos vuelto. Con mi banda, con mis compañeros, mis hermanos, mi familia»
  9. 9 Panaderías históricas de Gipuzkoa bajan la persiana para siempre: «La gente no quiere trabajos exigentes»
  10. 10

    Milei: «Es una consagración histórica, lo peor ya pasó»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Sanmartinetako ekitaldietan parte hartzeko izena ematea irekita dago