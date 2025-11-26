Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Tolosa Goierri

San Martingo zeharbidea berrituko da, eremu seguruagoa sortzeko

J. Z.

Ataun.

Asteazkena, 26 azaroa 2025, 19:55

Foru Aldundiak hobekuntza lanak hasiko ditu San Martingo zeharbidean, oinezkoen segurtasuna handitzeko eta trafikoa baretuago izan dadin. Helburua argia da: herrigunean trafikoaren eta oinezkoen arteko bizikidetza hobetzea.

Aldundiak azaldu duenez, esku-hartzeak bi norabide izango ditu. Batetik, galtzadaren egoera hobetuko da. Horretarako, lehendabizi fresaketa egingo da eta ondoren 5 zentimetroko asfalto-geruza berria zabaltzen da, bidea egoera onean uzteko. Bestetik, ikuspena eta gidarien arreta indartuko dira lurreko pintaketa berriaren bidez.

San Martingo zeharbideko bi sarreretan 'herensuge-hortz' izeneko triangelu-irudiak margotuko dira, abiadura murriztea eta ingurunean arreta handitzea adierazten duten seinale ikusgarriak. Tarte osoan zehar, gainera, lau oinezko-pasabide berri sortuko dira, eta hauek irudi geometriko koloretsuekin indartuko dira, autoz igarotzen diren pertsonei oinezkoen presentzia handiko eremu batean daudela gogorarazteko.

Aldundiak adierazi du lanak hilabete honen amaieran hasiko direla eta abenduan zehar bukatuko direla, nahiz eta pintaketaren azken fasea udaberrira atzeratu litekeen eguraldi baldintzak direla eta.

Jarduketa honetarako 156.636 euroko aurrekontua bideratu du Foru Aldundiak, eta tokiko ekintza-planaren beste urrats bat da, elkarbizitza hobetzeko bidean.

diariovasco San Martingo zeharbidea berrituko da, eremu seguruagoa sortzeko