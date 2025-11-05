San Martin jaiak gaur abiatuko dira, sei eguneko egitarau zabalarekin

Tolosa GoierriSan Martin jaiak gaur abiatuko dira, sei eguneko egitarau zabalarekin
Gaurtik asteartera bitartean musika, lehiaketak, bazkariak eta kultur ekitaldiak izango dira ataundar nahiz bisitarien gozamenerako
JOSU ZABALA
ATAun.
Asteazkena, 5 azaroa 2025, 20:28
San Martin auzoak festa-giroa arnasten du jada. Gaur arratsaldean piztuko da jaietako lehen suziria, eta horrekin batera abiatuko da sei egun iraungo duen ospakizun herrikoia. Jai Batzordeak eta herriko eragileek ahalegin berezia egin dute aurten ere, tradizioari eutsi eta herritarrentzat zein bisitarientzat egitarau zabala eta askotarikoa eskaintzeko.
San Martin eguna, azaroaren 11, izango da jaietako ardatza, baina aurreko egunetan ere ez da atsedenik izango. Auzoko plaza eta kaleak txosnaz, karpaz eta musika-gunez jantziko dira, eta egun bakoitzak bere giroa eta protagonista izango ditu.
Gaurko eguna, txupinazoarekin abiatuko da 16:30ean. Suziria udaletxetik jaurtiko dute, eta buruhandiak, txokolatada eta patata-tortilla lehiaketa osatuko dute arratsaldeko egitaraua. Azken ekintza honek urtero dozenaka bikote biltzen ditu; parte-hartzaileek sukaldeko tresnak ekarri behar dituzte, baina arrautzak, patatak eta olioa antolatzaileek jarriko dituzte. Epaimahaiak ordubete izango du tortilla guztiak dastatzeko. Iluntzean, Pancho Balbuena musikari mexikarra arituko da oholtza gainean, eta karpan egingo den afariko mokaduak borobilduko du lehen eguna.
Kuadrilla eguna bihar
Biharko egunez kuadrilla eguna ospatuko da, eta jardunaldi osorako ekintzak prestatu dituzte: eguerdiko karropoteoak auzoa kolorez beteko du, eta bazkari herrikoian dozenaka lagun bilduko dira. Arratsaldean txikiek izango dute protagonismoa, puzgarriak eta jolasak izango baitituzte. Gauean, musika izango da berriro ere festa-giroaren eragile nagusia: DJ Lizarrusti, Alarma Morea eta Baden Giro izango dira karpan, eta gaua Oargin luzatuko da DJ Ebaporekin.
Larunbatean, mozorro eguna ospatuko da. Goizean umeen eta helduen toka txapelketak jokatuko dira Aizkoaten, eta kaleak erraldoien eta txistularien doinuekin alaituko dira. Eguerdian, umeentzako bazkaria izango da, eta ondoren musika eta jolas gehiago, baita mus txapelketa tradizionala ere. Arratsaldean mozorro lehiaketa eta sagardo dastaketa egingo dira, eta gauean musika izango da berriro oihartzun nagusi: Bulkada, Laket eta DJ Tintz arituko dira karpan.
Igandean artisau eta sortzaileen azoka irekiko dute plazan, eta goiz horretan bertan jokatuko da XIV. Mondeju Lehiaketa, herriko sukaldaritzaren klasiko bat. Parte-hartzaile guztiek osagaiak jasoko dituzte aurrez, eta epaimahaiak usaina, zaporea eta aurkezpena baloratuko ditu. Goiza kantu-poteoarekin girotuko dute, eta arratsaldean Otsoak dantza taldearen ikuskizunak itxiko du eguna.
Astelehenean eta asteartean, jaiak haurren eta familien esku geratuko dira. Umeentzako futbolin txapelketa eta olinpiadak egingo dira astelehenean, eta San Martin egunean, asteartean, ohiko meza nagusiak eta jubilatuentzako harrerak irekiko dute eguna. Ondoren, Artzain Txakur lehiaketa ikusgarria egingo da eguerdian, eta arratsaldean bizikleta eta moto ginkanak jokatuko dira, jaiei amaiera alaia emanez.
Urtez urte, San Martin auzoko jaiak herritarren arteko topaleku eta komunitatearen isla bihurtuko dira. Ohiturak eta berrikuntzak uztartzen dituzten egun hauek aukera paregabea dira herria biziberritzeko eta belaunaldi ezberdinen arteko lotura sendotzeko.
Aurtengoan ere, herriko kaleetan ez deskantsurako astirik izango: musika, irribarreak eta festa-giroa izango dira nagusi, eta herritarrek berriro erakutsiko dute zerk egiten dituen berezi San Martin auzoko jaiak.