Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias de la jornada
San Martin jaiak ospatuko dituzte ostiraletik igandera. A. NÚÑEZ

Alkiza

San Martin festak ospatuko dituzte Alkizan asteburu honetan

'Oilategitik' aldizkariaren urteurrenaren ospakizunekin hasiko dituzte, eta ibilbide gidatua, patata tortila txapelketa edota pelota finalak ere egongo dira

Amaia Núñez

Alkiza

Asteartea, 4 azaroa 2025, 20:28

Comenta

Asteburuan ospatuko dituzte alkizarrek San Martin jaiak. Ostiraletik hasi eta igandera bitartean kultur egitarau zabala antolatu dute haurrentzako zein helduentzako.

Ostiralean hasiko dira sanmartinak, arratsaldeko 17:00etan Guraso Elkarteak banatuko duen txokolate beroarekin.

Ondoren, 'Oilategitik' aldizkariaren 25. urteurrena ospatzeko ekitaldiak egingo dituzte. Lehenengo, 'Oilategitik: 25 urte, 25 azal' erakusketa irekiko dute, 18:00etan udaletxeko ganbaran. Jarraian, '25 urtez bertsoz bertso' musika eta bertso emanaldia eskainiko dute Manu Urruzolak eta Martin Lizardik, Ganbaran bertan, herri aldizkariaren errepasoa eginez.

Iluntzeko 20:00etan, berriz, patata-tortilla lehiaketa antolatuko da frontoian, Guraso Elkartearen eskutik, eta gaueko 22:30ean, Mus Txapelketa jokatuko da Ostatuan.

Hurrengo egunean, larunbatarekin, 'Onddoen mundu harrigarria' ezagutzeko bisita gidatua eskainiko du Joxepo Teresek. Ibilaldia goizeko 10:00etan hasiko da, plazatik abiatuta.

Ondoren, 11:00etan, haurren-tzako 'Nola bizi zen lehenengo gizakia' tailerra eskainiko du Jesús Tapia historialariak frontoian. Arratsaldean, aldiz, lau t'erdiko pilota finala jokatuko da 18:00etatik aurrera. Iluntzeko 21:00etan, herri-afaria egingo da frontoian Euskal Parrillaren eskutik.

Igandean bukatuko dira ekitaldian. Goizeko 11:30ean, toka-txapelketa antolatuko da haurrentzako plazan eta arratsaldean eskoba txapelketa jokatuko dute 17:00etan Ostatuan.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La ubicación y clientela de su negocio le cuestan 160.000 euros a un farmacéutico de San Sebastián en su pugna con Hacienda
  2. 2 La pastelería guipuzcoana a la que sus clientes otorgan la excelencia
  3. 3 Identificado el autor de las pintadas antifeministas aparecidas en el centro de Irun
  4. 4 La señal de un móvil robado permite detener en Donostia a dos hombres que traficaban con drogas
  5. 5 Cierra uno de los restaurantes de San Sebastián más originales y queridos por los donostiarras: «¡Gracias, gracias y mil veces gracias!»
  6. 6 Aiora Larrañaga, la psicóloga que llega a 17 millones de padres: «Con los hijos es fundamental trabajar la confianza»
  7. 7

    Da a luz en el andén del metro en Bilbao: «Pensábamos que era un infarto y, al final, ha sido una niña preciosa»
  8. 8 Uno de los mejores balcones de Gipuzkoa por menos de 400.000 euros
  9. 9 Ernesto Valverde estalla tras la derrota del Athletic en Anoeta: Â«Menuda la p... folla tiene esta genteÂ»
  10. 10 Jainaga se cuela entre los 100 más ricos de España, la lista de Forbes en la que hay seis vascos más

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco San Martin festak ospatuko dituzte Alkizan asteburu honetan

San Martin festak ospatuko dituzte Alkizan asteburu honetan