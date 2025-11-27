San Andres eguna ospatuko dute bihar

Tolosa GoierriSan Andres eguna ospatuko dute bihar
Izagirre frontenis txapelketako finalak jokatuko dituzte, eta gauean, Andoni Ollokiegiren kontzertua
A. N.
BERROBI.
Osteguna, 27 azaroa 2025, 20:42
San Andres Eguna ospatzeko egitarau berezia antolatu dute Berrobin. Eguna azaroaren 30ean bada ere, bezperan, larunbatarekin, egingo dituzte ekitaldiak. Goizean, gaztetxoek antolatutako pintxo lehiaketa egongo da 11:00etatik aurrera.
Bazkalondoren, Berrobiko XXXIII. Ion Ander Izagirre frontenia txapelketako finalak jokatuko dira Urreburu frontoian Begi Gorri gaztetxeak antolatuta. 14:30ean gaztetxoen finalak jokatuko dira eta helduenak 15:30ean hasiko dira.
Iluntzean, San Andresetako herri afaria egingo da Iriarten eta, ondoren, Andoni Ollokiegiren emanaldia egogo da gaztetxean.
Igandean, berriz, Akelarre taldearen dokumentala eskainiko da 18:00etan. Ondoren, talo jana egingo da.
Irakurle taldea
Datorren asteartean, abenduaren 2an, irakurle taldeak saio berri bat egingo du. Erika Lagomaren 'M ama, eme, ume' liburua izango dute hizpide 19:00etatik aurrera liburutegian. Egileak berak ere parte hartuko du saioan.