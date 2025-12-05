Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada

Tolosa Goierri

Una población más envejecida, pero con espíritu de auzolan

Viernes, 5 de diciembre 2025, 20:27

Comenta

El diagnóstico elaborado dentro del marco de AuzoEkin también realiza una radiografía de la población residente en las zonas rurales de Bedaio, Urkizu, Aldaba, Aldaba Txiki, Ugane, Monteskue, Auzotxikia, Olarrain y las viviendas rurales de Santa Lucía. Con una edad media de 47,5 años, sus habitantes van descendiendo de forma significativa, un 6,5% en la última década. Cada vez es más envejecida, y la falta de proyectos urbanísticos –con una escasa oferta de vivienda– y de mejoras en servicios básicos no atrae a nuevos vecinos. Los jóvenes tienen dificultades para emanciparse, pero las familias tienen trabajo y apenas tienen preocupación por gastos relacionados con sus hogares; además, el 95% de los vecinos no tiene dificultades para llegar a fin de mes. Por otro lado, tienen un fuerte arraigo al paisaje, los edificios históricos y los caminos rurales, patrimonio de esta área. Y existe una sensación generalizada de auzolan, con un alto grado de dedicación e implicación, aunque la falta de recursos, sumado a la ausencia de relevo generacional no ayuda al mantenimiento de las asociaciones vecinales. Aunque ese trabajo comunitario no es como antaño, sigue siendo relevante y potencial para impulsar la vida social y cultural de estos barrios.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece el socio número 1 de la Real Sociedad
  2. 2 Esta es la nueva cafetería que ocupará el local del Tanger en San Sebastián
  3. 3

    Grandes clubes preguntan por Luka Sucic aunque todavía no hay negociaciones abiertas
  4. 4 Donostia recibe la visita de una familia especial
  5. 5

    Ernai derriba el último toro de Osborne del País Vasco
  6. 6

    El temporal abre tres boquetes en el muro de costa que empezaba a ser reparado en Ondarreta
  7. 7 La pareja que se jubiló a los 35 y 40 años y vive viajando: «Invertir es el único juego donde cuanto menos haces, más ganas»
  8. 8 Muere Alfonso Ussía a los 77 años
  9. 9 Estas son las cuatro marcas de chocolates navideños que desaconseja un nutricionista
  10. 10

    El Gobierno Vasco aplaude el pacto para atajar la multirreincidencia: «Uno de cada ocho detenidos ha delinquido más de una vez»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Una población más envejecida, pero con espíritu de auzolan