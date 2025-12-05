Una población más envejecida, pero con espíritu de auzolan

Tolosa GoierriUna población más envejecida, pero con espíritu de auzolan
Viernes, 5 de diciembre 2025, 20:27
El diagnóstico elaborado dentro del marco de AuzoEkin también realiza una radiografía de la población residente en las zonas rurales de Bedaio, Urkizu, Aldaba, Aldaba Txiki, Ugane, Monteskue, Auzotxikia, Olarrain y las viviendas rurales de Santa Lucía. Con una edad media de 47,5 años, sus habitantes van descendiendo de forma significativa, un 6,5% en la última década. Cada vez es más envejecida, y la falta de proyectos urbanísticos –con una escasa oferta de vivienda– y de mejoras en servicios básicos no atrae a nuevos vecinos. Los jóvenes tienen dificultades para emanciparse, pero las familias tienen trabajo y apenas tienen preocupación por gastos relacionados con sus hogares; además, el 95% de los vecinos no tiene dificultades para llegar a fin de mes. Por otro lado, tienen un fuerte arraigo al paisaje, los edificios históricos y los caminos rurales, patrimonio de esta área. Y existe una sensación generalizada de auzolan, con un alto grado de dedicación e implicación, aunque la falta de recursos, sumado a la ausencia de relevo generacional no ayuda al mantenimiento de las asociaciones vecinales. Aunque ese trabajo comunitario no es como antaño, sigue siendo relevante y potencial para impulsar la vida social y cultural de estos barrios.