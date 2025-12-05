Una población más envejecida, pero con espíritu de auzolan

Viernes, 5 de diciembre 2025, 20:27 Comenta Compartir

El diagnóstico elaborado dentro del marco de AuzoEkin también realiza una radiografía de la población residente en las zonas rurales de Bedaio, Urkizu, Aldaba, Aldaba Txiki, Ugane, Monteskue, Auzotxikia, Olarrain y las viviendas rurales de Santa Lucía. Con una edad media de 47,5 años, sus habitantes van descendiendo de forma significativa, un 6,5% en la última década. Cada vez es más envejecida, y la falta de proyectos urbanísticos –con una escasa oferta de vivienda– y de mejoras en servicios básicos no atrae a nuevos vecinos. Los jóvenes tienen dificultades para emanciparse, pero las familias tienen trabajo y apenas tienen preocupación por gastos relacionados con sus hogares; además, el 95% de los vecinos no tiene dificultades para llegar a fin de mes. Por otro lado, tienen un fuerte arraigo al paisaje, los edificios históricos y los caminos rurales, patrimonio de esta área. Y existe una sensación generalizada de auzolan, con un alto grado de dedicación e implicación, aunque la falta de recursos, sumado a la ausencia de relevo generacional no ayuda al mantenimiento de las asociaciones vecinales. Aunque ese trabajo comunitario no es como antaño, sigue siendo relevante y potencial para impulsar la vida social y cultural de estos barrios.