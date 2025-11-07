El Pleno impulsó nuevas inversiones y reafirma su compromiso social

El Ayuntamiento celebró la semana pasada el pleno ordinario correspondiente al mes de octubre. La sesión sirvió para aprobar nuevas inversiones, contratos clave y ... dos declaraciones institucionales de carácter social y democrático.

Entre los acuerdos adoptados destaca la aprobación de dos modificaciones presupuestarias que permitirán financiar distintas actuaciones en el municipio, como la renovación de la puerta de entrada de la casa de cultura, la instalación de sistemas de climatización y filtración en instalaciones deportivas o la adecuación de los jardines junto a las piscinas exteriores, entre otras mejoras destinadas a modernizar y mantener los equipamientos públicos.

Asimismo, el Pleno aprobó la adjudicación del nuevo contrato de limpieza de los edificios municipales a la empresa Gureak Garbitasuna, S.L.U., por un importe de 394.363,90 euros (IVA excluido). Este contrato se ha tramitado mediante un procedimiento de licitación reservado a centros especiales de empleo de iniciativa social y empresas de inserción, con el objetivo de promover la inclusión laboral de personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social.

En el ámbito social, el Ayuntamiento acordó también la prórroga del convenio de colaboración con la Diputación Foral de Gipuzkoa para la financiación del servicio de ayuda a domicilio, que se mantendrá vigente hasta el 30 de septiembre de 2026. Este acuerdo garantiza la continuidad de un servicio esencial para la atención y el bienestar de las personas dependientes del municipio.

Declaraciones institucionales

El Pleno debatió y aprobó dos declaraciones institucionales. La primera, aprobada por unanimidad, con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres (25 de noviembre), subraya la importancia de fortalecer las redes comunitarias locales como herramienta para prevenir y combatir la violencia machista.

El texto, suscrito por EAJ-PNV y EH Bildu, recuerda que la violencia machista genera miedo, aislamiento y sensación de impunidad, y afecta especialmente a mujeres mayores, con discapacidad, migrantes o residentes en entornos rurales. En este sentido, el Ayuntamiento se compromete a impulsar redes de cercanía, programas de acogida e integración, campañas de sensibilización y alianzas con asociaciones locales para promover una comunidad activa en la prevención, denuncia y reparación de la violencia contra las mujeres.

Asimismo, el Consistorio invita a la ciudadanía a participar en los actos organizados en Lazkao con motivo del 25-N, para expresar de forma colectiva el rechazo a todas las formas de violencia machista.

La segunda declaración, presentada por EAJ-PNV y aprobada con el voto favorable de EAJ-PNV y el voto en contra de EH Bildu, se refiere a la convivencia y la defensa de la Ertzaintza y las policías locales. El texto condena las agresiones y señalamientos sufridos recientemente por agentes de la Policía Vasca y reivindica su labor esencial en la protección de la ciudadanía y el cumplimiento de la legalidad democrática.

La declaración reafirma el compromiso institucional con la convivencia basada en el respeto, condena cualquier tipo de violencia o amenaza contra los cuerpos policiales y representantes públicos, y destaca el papel de la Ertzaintza como símbolo del autogobierno vasco y modelo de policía cercana y democrática.