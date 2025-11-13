Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Tolosa Goierri

VI. Pelota eguna ospatuko dute bihar

Pilota jaialdiaz gainera, txapel lehiaketa, zezen mekanikoa, bazkaria eta musika ere egongo dira

A. N.

ANOETA.

Osteguna, 13 azaroa 2025, 20:14

Comenta

VI. Pelota Eguna ospatuko da larunbat honetan. Goizean pilota jaialdia egongo da, 10:45ean hasita. Ondoren, I.go txapel jaurtiketa lehiaketa antolatuko dute 13:00etan eta, 14:30ean bazkaria izango dute Kuku Elkatean.

Arratsaldean, berriz, zezen mekanikoa egongo da 18:30etik aurrera eta iluntzean kontzertuak hasiko dira. Tokan 2 la polla taldea arituko da 20:30ean eta, 22:00etan egingo den piroteknia erakustaldiaren ondoren, Dj Gorilazzo Arkupen.

Menopausia buruzko tailerra

'Menopausiako erronkei aurre eginez' ikastaroa emango da abenduan Udalak antolatuta. Lau saio izango dira, liburutegian, 18:00etan hasita. Elikadura, ariketa eta eguneroko ohiturak landuko dira. Tailerrak 5 euroko kostua du eta parte hartu nahi dutenek liburutegian edo kultura@anoeta.eus helbidera idatziz izena eman behar beharko dute azaroaren 20a bitartean.

Ikastaroa abenduan 2an hasiko da, nutrizio estrategikoaren lanketarekin. 9an, zoru pelbikoan izaten diren aldaketak nola kudeatu daitezkeen azalduko dute; 16an asteko menua planifikatzen erakutsiko dute eta, 19an, sukaldaritza tailerra egingo da ikasitakoa praktikan jartzeko.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cierra uno de los clásicos de San Sebastián: «Hemos vivido momentos muy bonitos; nos ha costado mucho tomar la decisión»
  2. 2

    Cuatro barrios de San Sebastián superan el millón de euros en el precio medio de vivienda ofertada
  3. 3 La cadena de supermercados que ha decidido no vender los bombones navideños Lindt estas Navidades
  4. 4 Quejas de los vecinos de San Sebastián: «Yo también soy de Trintxerpe y ya no voy a poder aparcar en mi barrio»
  5. 5 La historia que recuerdan en un restaurante junto al mar de Gipuzkoa: «Llegó una familia con los macarrones en un termo»
  6. 6 El mensaje de apoyo de Gabriel Rufián a Borja Sémper en el Congreso: «Mucha fuerza, amigo»
  7. 7

    El Gobierno Vasco permitirá acreditar el perfil lingüístico haciendo la OPE en euskera o usándolo en el trabajo
  8. 8 Estos son los ciberdelitos más comunes en Gipuzkoa, con engaños prácticamente indetectables
  9. 9 El pueblo vasco con un curioso nombre en euskera: «Ni los del propio pueblo pueden pronunciarlo»
  10. 10 El mensaje de esperanza de Bárbara Goenaga sobre Borja Sémper: «La quimio ha sido durísima pero está todo prácticamente ya perfecto»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco VI. Pelota eguna ospatuko dute bihar