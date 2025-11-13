VI. Pelota eguna ospatuko dute bihar

Tolosa GoierriVI. Pelota eguna ospatuko dute bihar
Pilota jaialdiaz gainera, txapel lehiaketa, zezen mekanikoa, bazkaria eta musika ere egongo dira
A. N.
ANOETA.
Osteguna, 13 azaroa 2025, 20:14
VI. Pelota Eguna ospatuko da larunbat honetan. Goizean pilota jaialdia egongo da, 10:45ean hasita. Ondoren, I.go txapel jaurtiketa lehiaketa antolatuko dute 13:00etan eta, 14:30ean bazkaria izango dute Kuku Elkatean.
Arratsaldean, berriz, zezen mekanikoa egongo da 18:30etik aurrera eta iluntzean kontzertuak hasiko dira. Tokan 2 la polla taldea arituko da 20:30ean eta, 22:00etan egingo den piroteknia erakustaldiaren ondoren, Dj Gorilazzo Arkupen.
Menopausia buruzko tailerra
'Menopausiako erronkei aurre eginez' ikastaroa emango da abenduan Udalak antolatuta. Lau saio izango dira, liburutegian, 18:00etan hasita. Elikadura, ariketa eta eguneroko ohiturak landuko dira. Tailerrak 5 euroko kostua du eta parte hartu nahi dutenek liburutegian edo kultura@anoeta.eus helbidera idatziz izena eman behar beharko dute azaroaren 20a bitartean.
Ikastaroa abenduan 2an hasiko da, nutrizio estrategikoaren lanketarekin. 9an, zoru pelbikoan izaten diren aldaketak nola kudeatu daitezkeen azalduko dute; 16an asteko menua planifikatzen erakutsiko dute eta, 19an, sukaldaritza tailerra egingo da ikasitakoa praktikan jartzeko.