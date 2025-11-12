Patxi Oiarbide, hirugarren Txorizo egosi Txapelketan

Tolosa GoierriPatxi Oiarbide, hirugarren Txorizo egosi Txapelketan
J. ZABALA
ZEGAMA.
Asteazkena, 12 azaroa 2025, 20:45
Larunbatean, Azpeitian jokatu zen Euskal Herriko XI. Txorizo Egosi Txapelketa, Ardo Dastaketaren Egunaren barruan antolatua. Txapelketan parte hartu zuten harategiek beren produktuak aurkeztu zituzten bertan, eta epaimahaiak ez zuen lan erraza izan, zapore, testura eta aurkezpenaren arabera puntuazioa banatzeko orduan.
Lehenengo hiru postuak Gipuzkoako harategiek eskuratu zituzten. Lehen saria Orioko Kepa Loidi harategiari eman zioten, eta bigarrena Donostiako Okela harategiaren esku geratu zen. Hirugarren postua, berriz, Zegamako Patxi Oiarbide harategiak eskuratu zuen, euren txorizo egosiak kalitate handikoak direla erakutsiz. Garaipen horrekin, Patxi Oiarbide harategiak bere tradizioa eta eskuzko lanaren balioa nabarmentzen jarraitzen du, eta bertako produktuen kalitatea eta zaporea goraipatu dira.
Txapelketak, gainera, tokiko gastronomia eta produktu tradizionalen sustapena ere helburu du, eta herritarren artean arrakasta handia izan du. Epaimahaiak azpimarratu zuen lehen hiru sailkatuen txorizoek zapore orekatua, testura egokia eta aurkezpen erakargarria zutela, eta sailkapenak argi erakutsi du Gipuzkoako harategien maila altua eta euren produktuen kalitate berezia.