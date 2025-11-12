Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada
Sari banaketako irudia azken asteburuan. UDALA

Tolosa Goierri

Patxi Oiarbide, hirugarren Txorizo egosi Txapelketan

J. ZABALA

ZEGAMA.

Asteazkena, 12 azaroa 2025, 20:45

Comenta

Larunbatean, Azpeitian jokatu zen Euskal Herriko XI. Txorizo Egosi Txapelketa, Ardo Dastaketaren Egunaren barruan antolatua. Txapelketan parte hartu zuten harategiek beren produktuak aurkeztu zituzten bertan, eta epaimahaiak ez zuen lan erraza izan, zapore, testura eta aurkezpenaren arabera puntuazioa banatzeko orduan.

Lehenengo hiru postuak Gipuzkoako harategiek eskuratu zituzten. Lehen saria Orioko Kepa Loidi harategiari eman zioten, eta bigarrena Donostiako Okela harategiaren esku geratu zen. Hirugarren postua, berriz, Zegamako Patxi Oiarbide harategiak eskuratu zuen, euren txorizo egosiak kalitate handikoak direla erakutsiz. Garaipen horrekin, Patxi Oiarbide harategiak bere tradizioa eta eskuzko lanaren balioa nabarmentzen jarraitzen du, eta bertako produktuen kalitatea eta zaporea goraipatu dira.

Txapelketak, gainera, tokiko gastronomia eta produktu tradizionalen sustapena ere helburu du, eta herritarren artean arrakasta handia izan du. Epaimahaiak azpimarratu zuen lehen hiru sailkatuen txorizoek zapore orekatua, testura egokia eta aurkezpen erakargarria zutela, eta sailkapenak argi erakutsi du Gipuzkoako harategien maila altua eta euren produktuen kalitate berezia.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La guipuzcoana que lamenta no poder volver a vivir en San Sebastián: «Es la ciudad más cara, pero la más bonita; dichosos los franceses que...»
  2. 2 El médico que salvó a un corredor durante la Behobia - San Sebastián: «No dudé, le hice el boca a boca»
  3. 3

    Gipuzkoa gana 40 habitantes a la semana, todos ellos extranjeros: así crece la población en el territorio durante 2025
  4. 4

    El mar rompe las escaleras de la playa de Ondarreta y compromete el muro que sostiene el paseo
  5. 5 Los Javis se separan tras trece años de relación
  6. 6 El mensaje de apoyo de Gabriel Rufián a Borja Sémper en el Congreso: «Mucha fuerza, amigo»
  7. 7 El actor del momento tiene raíces vascas: «Su familia pertenecía a la aristocracia castellano - vasca de Chile»
  8. 8 La cadena de supermercados que ha decidido no vender los bombones navideños Lindt estas Navidades
  9. 9

    Gipuzkoa define sus zonas más expuestas al cambio climático: esta es la comarca más vulnerable
  10. 10

    Pradales ofrece a Donostia apoyo en seguridad y compromiso con Anoeta Berri

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Patxi Oiarbide, hirugarren Txorizo egosi Txapelketan

Patxi Oiarbide, hirugarren Txorizo egosi Txapelketan