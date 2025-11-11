Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Tolosa Goierri

Pantailen erabileraz hausnartzeko tailerra antolatu dute familientzat

A. N.

berrobi.

Asteartea, 11 azaroa 2025, 20:27

Comenta

Altxa Burua Berrobin taldeak pantailen erabileraren inguruko tailerra antolatu nahi du. Miren Ros adituak emango luke, otsaila eta martxo inguruan eta, kasu honetan, guraso eta haurrek elkarrekin egiteko ikastaroa izango da.

Antolaketa lanak errazte aldera, tailerra egiteko interesa duten familia kopurua ezagutu nahi dute. Horretarako, online galdetegia prestatu dute, interesa duten pertsonek izena emateko. Kartelean edo sare sozialetan aurkitu daiteke galdetegirako linka. Tailerra LH3tik DBH2ra bitarteko ikasleei zuzenduta egongo da, mugikorra eduki ala ez, 17:00etatik 18:30erako ordutegian. Egun zehatza finkatzeke dute oraindik.

Miren Ros Bidelagun proiektuaren sortzailea da, familien heziketan aditua, besteak beste, emozioen kudeaketan, teknologiaren erabileran eta doluan.

Frontenisa asteburuan

Larunbatean hasiko da Ion Ander Izagirre Frontenis Txapelketaren XXXIII. edizioa. Egun osoan jokatuko dira partidak Urreburu frontoian, baita igandean ere. Bi asteburutan izango da ligaxka eta, maila guztietako finalak azaroaren 29an jokatuko dira.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Gobierno Vasco recoloca a Edurne Egaña de asesora al día siguiente de cesarla como directora de Puertos
  2. 2 El motivo de la descalificación de 918 atletas en la Behobia - San Sebastián
  3. 3 El médico que salvó a un corredor durante la Behobia - San Sebastián: «No dudé, le hice el boca a boca»
  4. 4

    El grupo de inversores vascos cierra su oferta para comprar Uvesco y anclarlo así en Gipuzkoa
  5. 5 Un corredor de la Behobia - San Sebastián tuvo que ser reanimado en plena carrera tras sufrir una parada cardiorrespiratoria
  6. 6 Nuria Roure, experta en sueño: «Dormir cuatro horas equivale a haber consumido unas seis cervezas»
  7. 7

    Iraitz Arrospide: «Subiendo Miracruz sentí lo que es la felicidad absoluta»
  8. 8 La Ertzaintza alerta de una estafa en Instagram mediante suplantación de identidad de personalidades públicas
  9. 9 Los hijos de inmigrantes en Euskadi: «En el colegio me insultaban por haber venido en patera y yo no sabía ni lo que era»
  10. 10 España desconvoca a Lamine Yamal y va a la guerra contra el Barça

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Pantailen erabileraz hausnartzeko tailerra antolatu dute familientzat