Ostiraleko gaztain-jaterako izena emateak irekita daude Zazpi Iturrin

Tolosa GoierriOstiraleko gaztain-jaterako izena emateak irekita daude Zazpi Iturrin
A. N.
Amezketa.
Astelehena, 27 urria 2025, 20:20
Gaztaina jatea egingo da ostiral honetan Zazpi Iturri elkartean. Afariak 25 euroko prezioa izango du, 12 urtera bitarteko haurren kasuan 12 euro, ondorengo menuarekin: sarrerakoak, kostilla eta letxuga (haurrek solomoa), gaztainak, kafea eta edaria.
Izena ematea urriaren 29a, osteguna, baina lehen, Zazpi Iturrian jarri den zerrendan egin beharko da, edo 695 712 610 telefono zenbakira deitu edo idatzita.
Bidegorriaren inaugurazioa
Bidegorria izatearen lorpena ospatzeko herri-inaugurazio festa antolatu du Udalak. Igandean, azaroaren 2an, egingo da festa. Lehenengo Ugarterainoko ibilaldia egingo dute. 11:00etan abiatuko dira plazatik suziri eta musikaz lagunduta. Ugartera iristerakoan hamaiketakoa eskainiko da Amuarrain elkartean. Herritar guztiak daude gonbidatuak ekimen honetan parte hartzera.