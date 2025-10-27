Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Tolosa Goierri

Ostiraleko gaztain-jaterako izena emateak irekita daude Zazpi Iturrin

A. N.

Amezketa.

Astelehena, 27 urria 2025, 20:20

Comenta

Gaztaina jatea egingo da ostiral honetan Zazpi Iturri elkartean. Afariak 25 euroko prezioa izango du, 12 urtera bitarteko haurren kasuan 12 euro, ondorengo menuarekin: sarrerakoak, kostilla eta letxuga (haurrek solomoa), gaztainak, kafea eta edaria.

Izena ematea urriaren 29a, osteguna, baina lehen, Zazpi Iturrian jarri den zerrendan egin beharko da, edo 695 712 610 telefono zenbakira deitu edo idatzita.

Bidegorriaren inaugurazioa

Bidegorria izatearen lorpena ospatzeko herri-inaugurazio festa antolatu du Udalak. Igandean, azaroaren 2an, egingo da festa. Lehenengo Ugarterainoko ibilaldia egingo dute. 11:00etan abiatuko dira plazatik suziri eta musikaz lagunduta. Ugartera iristerakoan hamaiketakoa eskainiko da Amuarrain elkartean. Herritar guztiak daude gonbidatuak ekimen honetan parte hartzera.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Joaquín Ferrándiz ha sido identificado en su vehículo en varios municipios de Gipuzkoa
  2. 2 Ingresa en prisión tras violar a un joven en el parque de Cristina Enea de Donostia
  3. 3 Fallece José Manuel Ochotorena
  4. 4

    Directivos de Uvesco e inversores vascos se alían para comprar la compañía y blindarla en Euskadi
  5. 5

    Un detenido y un herido grave en una pelea multitudinaria con armas blancas y lanzamiento de botellas en Eibar
  6. 6

    Un brote de tuberculosis bovina obliga a sacrificar 90 vacas en una ganadería de Bergara
  7. 7 Jon Insausti completa la Donibane-Hondarribia a tres días de convertirse en alcalde de Donostia
  8. 8 Amaia Montero rompe su silencio: «He vuelto. Hemos vuelto. Con mi banda, con mis compañeros, mis hermanos, mi familia»
  9. 9 Panaderías históricas de Gipuzkoa bajan la persiana para siempre: «La gente no quiere trabajos exigentes»
  10. 10

    Milei: «Es una consagración histórica, lo peor ya pasó»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Ostiraleko gaztain-jaterako izena emateak irekita daude Zazpi Iturrin