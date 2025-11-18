Ormaiztegi vuelve a viajar este sábado al siglo XIX con el Día Elegante

El Museo Zumalakarregi celebrará este sábado, 22 de noviembre, una nueva edición del Encuentro de Elegantes del siglo XIX dentro del programa del Día Elegante ... de Ormaiztegi. La actividad, organizada junto al Ayuntamiento y al grupo de trabajo del encuentro, vuelve a recrear la elegancia y el ambiente del desaparecido balneario del municipio, un espacio que marcó la vida social de la localidad.

El museo impulsa esta iniciativa desde 2013 con el objetivo de preservar la memoria histórica y acercarla a la ciudadanía en un entorno popular y festivo. La jornada comenzará a las 12.00, cuando el grupo de Elegantes se reunirá antes de iniciar el tradicional paseo hasta el lugar donde se ubicaba el antiguo balneario, uno de los puntos más emblemáticos de Ormaiztegi en el siglo XIX.

Por la tarde, el Museo Zumalakarregi ofrecerá chocolate caliente con bolados, tal y como se servía en aquel balneario. La chocolatada contará además con un valor añadido: la recuperación del patrimonio Ezkurdia. El Hostal Ezkurdia fue un edificio clave en la vida del pueblo durante el siglo XX y la familia elaboraba pastas y pasteles muy conocidos en la zona. Este año, el museo, la familia Ezkurdia y el Ayuntamiento prepararán dulces tradicionales siguiendo recetas antiguas, en colaboración con el alumnado de la escuela San Andrés y con la ayuda de Maite Iturbe, de Udanako ogia. Los asistentes podrán degustar estas elaboraciones, que forman parte de la memoria gastronómica de Ormaiztegi.

La actividad, organizada por primera vez el año pasado, nació también como homenaje a Xabin Ezkurdia y a su tío Jaxinto, figuras vinculadas a la historia del municipio. Con esta propuesta, el museo refuerza su rol como espacio cultural abierto que fomenta la participación, protege el patrimonio y conecta a las personas con su pasado.

Ormaiztegi volverá así a viajar en el tiempo, recuperando el ambiente y la elegancia del siglo XIX. Para más información, el Museo Zumalakarregi mantiene abiertas sus vías de contacto a través del 943 88 99 00 o el correo mzumalakarregi@gipuzkoa.eus.

Además de las actividades principales, el programa del Día Elegante llenará las calles de vecinas y vecinos vestidos con trajes de época, lo que añadirá un aire todavía más especial a la jornada festiva. La implicación colectiva ha convertido el encuentro en una de las citas más queridas del calendario local, un día en el que la memoria se vive en la calle y en el que el pueblo entero se convierte en un pequeño homenaje a su historia.