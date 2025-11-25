Ormaiztegi se volcó con el 25-N en la tarde de ayer

J. Z. ormaiztegi. Martes, 25 de noviembre 2025, 20:50 Comenta Compartir

Los ormaiztegiarras volvieron a alzar la voz en la tarde de ayer con motivo del 25-N, en el Día para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. A las 16.00, vecinos del municipio se reunieron a la salida de la escuela para celebrar el acto convocado por el Ayuntamiento y la comunidad educativa. En el participaron vecinas de la localidad y estudiantes del centro educativo San Andrés.