Izagirre en la última edición. J. Z.

Tolosa Goierri

Ormaiztegi vivirá una gran jornada de ciclocross hoy

La prueba local reunirá a figuras locales e internacionales, en el regreso del legendario descenso de Antonene

J. ZABALA

ORMAIZTEGI.

Sábado, 8 de noviembre 2025, 20:18

Comenta

El circuito urbano de Ormaiztegi acogerá hoy una de las citas más emblemáticas del ciclocross vasco, organizada por Ormaiztegiko Txirrindularien Lagunak junto a Gorka Izagirre y Unai Galarraga. La prueba, la más antigua del Estado y la tercera del mundo, reúne a figuras destacadas del panorama internacional y estatal.

El recorrido, que vuelve a incluir el clásico descenso de Antonene, promete espectáculo gracias a un trazado técnico y las previsibles condiciones de barro. Entre los participantes figuran los belgas Wies Nuyens, Clément Horny y Antoine Jamin, el joven Benjamín Noval y el local Ion Izagirre, reciente renovado por Cofidis. En categoría femenina destacan Anaïs Morichon, Adèle Hurteloup y la campeona española juvenil María Beti.

La competición arrancó a las 9.00 con la prueba máster y se cerrará a las 13.00 con la élite masculina. Todas las carreras pueden seguirse en directo a través de AupaTV en YouTube.

