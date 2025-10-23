Zuhaizti organiza el campeonato social de Navidad de juegos de mesa

A. N. ordizia. Jueves, 23 de octubre 2025, 20:16 Comenta Compartir

El Centro Social Zuhaizti ha organizado el tradicional Campeonato social de Navidad de juegos de mesa y movimiento un año más. En total, los socios podrán participar en trece modalidades. El campeonato se llevará a cabo del 13 al 28 de noviembre y quienes deseen participar pueden inscribirse en las listas dispuestas el tablero del Hogar.

El campeonato está dirigido a los socios de Zuhaizti. Así, habrá campeonato de mus 8 reyes, tute, seises, puntto, escoba, dominó, brisca, ajedrez, parchís, chinchón, toca, bote y rana.

La competición comenzará el 13 de noviembre, jueves, con las partidas de mus 8 reyes y el último día se organizarán las competiciones de los juegos de movimiento. Los premios se repartirán dentro de la programación especial navideña.

Asimismo, este sábado, día 25, habrá bailes con música disco en el centro social Zuhaizti. A partir de las 19.00 horas, la sede se convertirá en una pista de baile en la que podrán participar todas las personas que quieran.

Además, el próximo jueves, 30 de octubre comenzará la temporada de bingo, a partir de las 18.00 horas.