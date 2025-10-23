Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias de la jornada

Ordizia

Zuhaizti organiza el campeonato social de Navidad de juegos de mesa

A. N.

ordizia.

Jueves, 23 de octubre 2025, 20:16

Comenta

El Centro Social Zuhaizti ha organizado el tradicional Campeonato social de Navidad de juegos de mesa y movimiento un año más. En total, los socios podrán participar en trece modalidades. El campeonato se llevará a cabo del 13 al 28 de noviembre y quienes deseen participar pueden inscribirse en las listas dispuestas el tablero del Hogar.

El campeonato está dirigido a los socios de Zuhaizti. Así, habrá campeonato de mus 8 reyes, tute, seises, puntto, escoba, dominó, brisca, ajedrez, parchís, chinchón, toca, bote y rana.

La competición comenzará el 13 de noviembre, jueves, con las partidas de mus 8 reyes y el último día se organizarán las competiciones de los juegos de movimiento. Los premios se repartirán dentro de la programación especial navideña.

Asimismo, este sábado, día 25, habrá bailes con música disco en el centro social Zuhaizti. A partir de las 19.00 horas, la sede se convertirá en una pista de baile en la que podrán participar todas las personas que quieran.

Además, el próximo jueves, 30 de octubre comenzará la temporada de bingo, a partir de las 18.00 horas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cinco horas de colapso en la N-I tras hacer un camión la tijera: «Hemos tardado tres horas y media en llegar de Beasain a Irun»
  2. 2

    Cientos de afectados tras paralizarse obras de rehabilitación en edificios de Gipuzkoa y Navarra
  3. 3 Compara tu renta con la de tus vecinos: los ingresos en Gipuzkoa calle a calle
  4. 4 Detienen a un vasco cuando intentaba llevarse sin pagar 102 botellas de whisky de un supermercado
  5. 5 Paco Nadal, reportero de viajes: «Hay diez lugares en el mundo a los que no volvería»
  6. 6 Ana y David, los pastores que recorren los montes con su rebaño mientras crían a su hija de dos años
  7. 7

    Un incendio devora un caserío en Zumaia
  8. 8 La presencia de radicales obliga a la EHU a cancelar la charla de dos ertzainas en un curso en Donostia
  9. 9

    Una alerta sanitaria que ya afecta a Navarra amenaza a miles de cabezas de ganado en Gipuzkoa
  10. 10 Dos aviones con cientos de pasajeros a bordo no consiguen aterrizar en el aeropuerto de Bilbao en cuatro intentos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Zuhaizti organiza el campeonato social de Navidad de juegos de mesa