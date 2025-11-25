Unidos contra la violencia hacia las mujeres

El 25 de noviembre, Día Internacional Contra la Violencia hacia las Mujeres, cientos de vecinos salieron a la calle para denunciar y visibilizar que ... la violencia machista es una realidad que atraviesa a miles de mujeres. Organizado por la asociación de mujeres Kimetz, por la mañana realizaron una cadena humana para «acabar definitivamente con la violencia contra las mujeres», subrayó Belen Balerdi, integrande de Kimetz.

En la marcha desde Altamira y en el acto posterior que se llevó a cabo en la Plaza Mayor participaron dentro de la iniciatica Ordizia Ciudad Educadora l instituto Oianguren, la ikastola Jakintza, AEK, el centro Garagune, Ordizia Kolore, el centro Zuhaizti y el departamento de Igualdad.

Así, cada uno de los grupos realizó una actuación: los alumnos y profesores de Goiztiri cantaron 'Loretxoa' de Benito Lertxundi, desde Kimetz leyeron la poesía, las alumnas de ambos centros cantaron y bailaron, mientras que los chicos leyeron un comunicado, el grupo de lectura de Zuhaizti compartieron una reflexión, y las mujeres saharauis representantes de Ordizia Kolore gritos e irrintzis. Con cada actuación colocaron una cartulina en el centro de la plaza para acabar formando una flor, que contenía diferentes mensajes en los pétalos. El evento finalizó con un grito conjunto de todos los asistentes.

Desde Kimetz recordaron la importancia de la campaña del 25-N, «un recordatorio de que la mujeres siguen enfrentándose a agresiones solo por ser mujeres, dentro y fuera de las parejas, en la calle y también en el trabajo». En este sentido, subrayaron que en lo que va de 2025 seis mujeres han sido asesinadas en Euskal Herria y 34 en España. Del mismo modo, informó que en Euskadi 9 de cada 10 casos de abusos sexuales a menores registrados, la víctima es una niña y menor de 15 años y, el agresor, en la mayoría de los casos, un hombre de su entorno familiar.

Pero más allá de los números, quisieron destacar que «detrás de cada una de ellas hay una historia que no podemos olvidar» y denunciaron que, «sobre todo, hay un sistema que llegó tarde, que no supo o no quiso hacer lo suficiente para evitarlo». También

Por ello, recalcaron la importancia de las campañas de sensibilización y concienciación en el marco del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, aunque dirigida a toda la ciudadanía, «busca llegar a los hombres, muy especialmente, a los más jóvenes», con el que lograr «una complicidad para seguir trabajando en favor de una cultura y una sociedad más igualitarias, dejando atrás el machismo y todos sus tóxicos mandatos y consecuencias».