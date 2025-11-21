Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El taller analizará diferentes características para ayudar a elegir el sistema más adecuado en cada caso.

Ordizia

Taller práctico para conocer el sistema de calefacción más adecuado para cada vivienda

Se impartirá en la casa de cultura Barrena el jueves y es necesario inscribirse con antelación

Amaia Núñez

Ordizia

Viernes, 21 de noviembre 2025, 20:20

Comenta

Con la llegada del frío es cuando sube el consumo de calefacción y es importante hacerlo de la forma más eficiente posible. El Departamento de ... Sostenibilidad de la Diputación Foral de Gipuzkoa, a través de la Oficina para la Transformación Energética de Gipuzkoa (OTC) y en colaboración con el Ayuntamiento de Ordizia, ha organizado un taller para conocer cuál es el sistema de calefacción más adecuado para cada vivienda dentro del programa Energia Argitu. El taller se impartirá el 27 de noviembre, a las 17.30 horas, en el salón de actos del Palacio Barrena.

