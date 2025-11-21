Taller práctico para conocer el sistema de calefacción más adecuado para cada vivienda

Con la llegada del frío es cuando sube el consumo de calefacción y es importante hacerlo de la forma más eficiente posible. El Departamento de ... Sostenibilidad de la Diputación Foral de Gipuzkoa, a través de la Oficina para la Transformación Energética de Gipuzkoa (OTC) y en colaboración con el Ayuntamiento de Ordizia, ha organizado un taller para conocer cuál es el sistema de calefacción más adecuado para cada vivienda dentro del programa Energia Argitu. El taller se impartirá el 27 de noviembre, a las 17.30 horas, en el salón de actos del Palacio Barrena.

Para la instalación de un determinado tipo de calefacción es conveniente analizar varios aspectos para saber cuál es el más eficiente en cada caso. En el taller analizarán estas características, como el tipo de vivienda, los aparatos o tuberías ya instalados, el uso de la vivienda, etc. El objetivo es que los ciudadanos salgan con unas nociones claras sobre el tema y tengan unos criterios básicos sobre los sistemas de calefacción para no tomar decisiones en el futuro afectadas por las novedades del mercado.

Para participar en este taller, es necesario inscribirse antes del 25 de noviembre, martes, ya que para organizarlo es imprescindible conocer el número de alumnos. Los interesados pueden inscribirse enviando un correo electrónico a energiabulegoa@gipuzkoa.eus, y llamando al número de teléfono 628.532.303 de lunes a viernes en horario de 09.00 a 17.00 horas.

Energia Argitu es una de las actividades que impulsa la Oficina de Transformación Energética de Gipuzkoa, OTC. Esta oficina está financiada por los fondos Next Generation UE de la Unión Europea y gestionada por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), en cumplimiento del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno central.

El programa Energia Argitu tiene como objetivo poner a disposición de los diferentes sectores de Gipuzkoa (viviendas, comercio, pequeñas empresas, etc.) herramientas para lograr la reducción del consumo energético, aumentar la eficiencia e impulsar las energías renovables.