El sénior recibe hoy al Majorial Artesanos Juantxo eibarrés

Los equipos del Ordizia Saskibaloia tienen por delante una nueva jornada de competición. El sénior masculino regresa hoy a su feudo para recibir al Artesanos Juantxo a las 18.00 horas. El equipo eibarrés lleva una victoria en las tres jornadas disputadas, los ordiziarras dos, y la liga se encuentra totalmente abierta. Los urdiñan confían en dejar los puntos en casa arropados por la afición local.

Además, Majori acogerá hoy más encuentros de diferentes categorías. El Ordizia Hotel Ordizia, junior masculino de rendimiento plata, recibirá a las 12.30 al Pressing Askatuak.

En categoría cadete, el Ordizia Kuko Jatetxea, femenino de Liga Vasca también se enfrentará a otro rival directo en Majori, al La Salle Bilbao. Las bilbaínas llevan una victoria más, pero las urdinas esperan tener a su favor el factor cancha para subir puestos en la clasificación.

El cadete masculino de rendimiento oro, se enfrentará a su inmediato perseguidor, el Aldapeta Maria ikastetxea, hoy a las 09.00; y a la misma hora, el masculino de participación recibirá al Naparra Bergara K.E. en busca de su primera victoria.

En categoría infantil, a las 10.45 el infantil haundi masculino de participación se entrenará ante su afición contra el Arri BKL Oria y el femenino recibirá al Take Ernio.

Mañana, el Ordizia Orkli recibirá en Majori a las 17.00 horas al tercer clasificado, el Clínicas Physio Araberri.