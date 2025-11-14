El sénior masculino de baloncesto recibe hoy al Take Orbela Taberna

Amaia Núñez ORDIZIA. Viernes, 14 de noviembre 2025, 19:57 Comenta Compartir

Comienza la segunda fase de la competición para el senior masculino de baloncesto de Ordizia y lo hace liderando la clasificación. Por eso, esta jornada lucharán para ganar y, así, mantener el primer puesto una semana más. El equipo de Braiss y Manex recibirá hoy a las 18.00 en Majori al Take Orbela Taberna, anteúltimo clasificado pero que puso las cosas difíciles a los urdiñas en el partido de ida.

El sénior femenino, por su parte, disfrutará de una jornada de descanso. Mientras, el Ordizia Orkli, júnior masculino de Liga Vasca, se enfrentará al Axa Amurrio. Los alaveses cierran la clasificación, pero los ordiziarras intentarán no relajarse y hacerse con los puntos en juego.

El Ordizia Orbinox, júnior femenino de Liga Vasca, recibirá mañana domingo al Araski en Majori a las 15.30 horas. Las alavesas están situadas dos puestos por debajo de las urdinas, pero ya vencieron en el partido de ida. Por ello, las ordiziarras lucharán para hacerse con la victoria.

El Ordizia Hotel Ordizia, júnior masculino de rendimiento plata, se enfrentará al Aloña Mendi, quinto clasificado de la tabla, y quienes ya ganaron en el anterior partido disputado en Majori. Será hoy a las 11.15 en Oñati, cuando los urdiñas intentarán darle la vuelta a la negativa situación actual para traerse la victoria.

En categoría cadete, el Ordizia Kuko Jatetxea, femenino de Liga Vasca recibirá al líder, Lointek Gernika, hoy a las 15.30 horas en Majori. Será un encuentro impiortante. Las vizcaínas llegan imbatidas en la primera fase, pero las urdiñas harán todo lo posible por lograr una victoria el les ayude a afianzarse en la segunda plaza.

El cadete masculino de rendimiento oro se enfrentará hoy al Easo Basket Karting Irun, en Donosti, al que ya se impusieron en el partido de ida. El femenino de rendimiento plata, disputará un derbi contra el Arri BKL Txindoki hoy a las 9.00 en Majori.

El cadete masculino de participación se enfrentará hoy al Eibar Saskibaloia 2011, un rival directo que está un puesto por debajo de los urdiñas; y el femenino de participación, recibirá en Majori, hoy a las 10.45 al Eskoriatza K.E. Berdea. Los dos equipos comparten la segunda plaza, empatados a puntos y victorias. En esta ocasión intentarán aprobechar el factor cancha para que los puntos se queden en casa.

Entre los equipos infantiles, el femenino de rendimiento recibirá hoy a las 12.30 horas al Lana Ointxe, quinto clasificado; el infantil haundi de participación se enfrentará en Majori hoy a las 10.45 al Goierri Desvill Publicidad y, el femenino, al C.D. Internacional a las 9.00 horas.

Asimismo, en el Ordizia Txiki Lacturale, los chicos jugarán contra el Eibar Saskibaloia 2013 en Eibar, y las chicas, mañana domingo, al Goierri Goierribus Txiki a las 09.15 en Urretxu. Además, los más pequeños, el alevín femenino recibirá mañana domingo al Easo Basket Kalamua 2014F a las 17.00 horas en Majori.