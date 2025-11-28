El sénior masculino de baloncesto recibe hoy al Astigarragako Mundarro

Amaia Núñez ordizia. Viernes, 28 de noviembre 2025, 20:45 Comenta Compartir

El primer equipo del Ordizia Saskibaloia recibe hoy al único equipo que consiguió arrebatarles la victoria en la primera vuelta, el Astigarragako Mundarro. Los ordiziarras van líderes y se enfrentarán al quinto clasificado, aunque no se quieren confiar visto el anterior encuentro. El partido será hoy en Majori a las 18.00 horas.

El sénior femenino se enfrentará al Antigua Luberri K.E., el cuarto clasificado, hoy a las 20.00 horas en Donostia. Las ordiziarras continúan demostrando que es un equipo con muchas posibilidades de disputar el play-off de ascenso.

Entre los equipos junior de liga vasca, el masculino, Ordizia Orkli, recibirá al tercer clasificado, el Easo Basket Cromova, mañana a las 17.00 en Majori. Un partido que esperan haga disfrutar a todos los aficionados que se acerquen al polideportivo. El Ordizia Orbinox femenino, por su parte, visitará hoy sábado al líder de la clasificación, el Lointek Gernika, hoy a las 13.00 horas.

El Ordizia Hotel Ordizia se enfrentará el el domingo al mediodía, en Donostia, al Pressing Askatuak, tercer clasificado.

En categoría cadete, el Ordizia Kuko Jatetxea recibirá hoy al tercer clasificado, el Asevi Araski, a las 15.30 en Majori. Las ordiziarras ya están matemáticamente clasicicadas para la A1 en la segunda fase, pero se enfrentan a uno de los dos equipos que les han arrebatado la victoria esta temporada.

El cadete masculino de rendimiento oro, se enfrentará al Oiarso, el domingo a las 11.30 en el polideportivo Galtzaraborda de Rentería. El cadete femenino de rendimiento plata recibirá al Añorga K.K.E. Saski. Las ordiziarras intentarán hacerse con una victoria que les mantenga en la segunda posición.

El cadete masculino de participación comenzará hoy la segunda fase en la que disputará la Copa o fase de ascenso a Rendimiento plata integrado en el grupo C. La primera cita será hoy contra el C.D. Internacional Intxa, en Majori a las 12.30 horas. El equipo femenino de la categoría recibirá al líder de la clasificación, el Hondarribia Ikasbasket, hoy a las 9.00 en Majori.

En categoría infantil, el femenino de rendimiento se enfrentarán hoy al Ostadar a las 14.00 en Lasarte; en infantil haundi los chicos recibirán en Majori al C.D. Internacional a las 10.45 horas, donde se romperá la igualdad de pleno de victorias que acumulan ambos equipos, y las chicas jugarán contra el Arri BKL Esparri, hoy a las 10.50 en Majori.

Entre los más pequeños del Ordizia Txiki Lacturale, los chicos se enfrentarán al Debasket Txiki hoy a las 11.00 en Deba y las chicas a las 9.00 al Bergara.

Asimismo, también tendrán jornada los minis de rendimiento. La chicas jugarán contra el Ibaeta Luberri 14 Itzi mañana a las 12.30, mientras que los chicos tendrán doble jornada mañana en Beasain: a las 16.45 se enfrentarán al Atlético San Sebastián Alaienea y a las 18.15 al Easo Basket Mandoegi 2015M.