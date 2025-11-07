El sénior femenino, invicto, recibirá al Drunkat Hoops hoy en Majori

Amaia Núñez ordizia. Viernes, 7 de noviembre 2025, 20:11 Comenta Compartir

Los dos equipos sénior intentarán mantener el liderato de sus respectivas clasificaciones este fin de semana. El equipo femenino de Natale y María, líderes imbatidas, recibirán hoy a las 12.30 horas al Drunkat Hoops donostiarra, en quinta posición.

El sénior masculino se enfrentará al Saski Axular, tercer clasificado, con le objetivo de ganar y afianzarse en la parte más alta de la tabla. El partido será en el polideportivo Benta Berri, hoy a las 16.00 horas.

El Ordizia Orkli recibe mañana domingo al Baskonia A, el segundo clasificado. Será a partir de las 17.00 en Majori. En el partido de ida se impusieron los alaveses, pero esperan tener todo el apoyo de la afición para sacar adelante el encuentro.

El Ordizia Orbinox tendrá delante a un rival directo, el Loiola Indautxu 08, y que se encuentras un puesto por debajo de las ordiziarras con una victoria menos. El partido se disputará este sábado a las 12.45 horas en el colegio Jesuitas.

El Ordizia Hotel Ordizia recibirá hoy en Majori al Saski Axular a las 12.30 horas. El equipo donostiarra, situado en segunda posición, ganó en el partido de ida.

En categoría cadete, el Ordizia Kuko Jatetxea se enfrentarán al Urrategi ISB hoy a las 11.15 horas en el polideportivo de Azkoitia. Las ordiziarras se sitúan un puesto por encima en la tabla, con una victoria más respecto a las azkoitiarras, por lo que esperan un encuentro igualado.

El cadete masculino de rendimiento oro, disputará hoy en Majori un derbi frente al Arri KLB Aizkorri, a las 19.45; el femenino de rendimiento plata se enfrentará hoy sábado al Usabal Panelfisa Take en Tolosa a las 10.45; el masculino de participación recibirá al Hotel Mondragón hoy a las 9.00; y el femenino de participación jugará contra el Zast Gyal a las 17.45 en el polideportivo Antoniano.

En categoría infantil, todos los equipos disputarán hoy sábado sus encuentros: el femenino de rendimiento oro se enfrentarán al Take Uzturre a las 09.00 en Usabal; el masculino de participación haundi se enfrentará al Hondarribia Ikasbasket a las 15.30 en el polideportivo Hondartza, mientras que el femenino jugarán contra el Ostadar Urdiña a las 9.30; y en participación txiki, los chicos recibirán el Majori al Arri BKL Kizkitza Txiki a las 9.00, y las chicas al Bera Bera Sagües Txiki a las 10.45 horas.