El sénior femenino de basket se estrenó con victoria en su vuelta a la competición

Inmejorable estreno liguero del sénior femenino en su vuelta a la competición. Con un equipo totalmente renovado con el que se despidió de las canchas hace algunos años, logró la victoria en su primer encuentro de liga contra el Bera Bera ante su afición por 78-41. Las urdiñas superaron los nervios iniciales, lo dieron todo en la cancha y lograron bloquear la mayoría de los ataques y robar balones largos, aunque la debilidad en defensa permitiera a las rivales anotar canastas fáciles. Aun así, desde el club están orgullosos de la respuesta del equipo.

El sénior masculino, en cambio, cosechó su primera derrota de la temporada contra el Astigarragako Mundarro K.E. por 53 -48. Los desaciertos lastraron al equipo urdiña que acertó solamente 8 tiros libres de 31, además de otros tantos tiros en juego. Al final, las canastas perdonadas fueron decisivas, a pesar de que en la segunda parte remontaron.

El Ordizia Orkli cayo derrotado por el Easo Basket Cromova por 63-54. Los urdiñas ofrecieron dos primeros cuartos casi perfectos en el juego. En el tercer cuarto comenzó la pérdida de acierto de cara al aro. Los donostiarras tampoco estaban atinados, con lo que pudieron agarrarse un poco más en el marcador. Pero la racha nefasta de los urdiñas continuó en el último cuarto, mientras que los locales tuvieron más acierto y se adelantaron en el marcador a falta de cinco minutos para acabar ganando el partido.

El Ordizia Orbinox perdió contra el Lointek Gernika por 64-89 en un encuentro con ritmo alto de inicio a fin, en el que destacó la alta anotación por parte de ambos equipos. Las vizcaínas se adelantaron en el marcador desde el comienzo. Las urdiñas lograron hacerse con el tercer cuarto y también cerrar el partido con un 7-0 a su favor. A pesar de la derrota, finalizaron satisfechas con el juego hecho.

El Ordizia Hotel Ordizia cayó derrotado ante el Antigua Luberri KE, por 83-37. Los donostiarras presionaron desde el inicio y los ordiziarras, enfocaron en partido en aprender y poner el práctica lo aprendido hasta ahora.

El Ordizia Kuko Jatetxea perdió contra el Asevi Araski por 54 a 49. Las urdiñas llegaron con 8 jugadoras que lo dieron todo a pesar de encontrarse fuera del partido en los primeros minutos. Se recompusieron y dominaron en el marcador hasta el último cuarto, en el que la precipitación ensució el trabajo realizado.

El cadete masculino de rendimiento oro venció al Oiarso S.K.T. por 81-54. Los ordiziarras comenzaron por delante en el marcador, pero los visitantes fueron de menos a más para adelantarse en el marcador antes del descanso largo. Con los cambios tácticos, los urdiñas cogieron aire, adelantarse en el marcador con una ventaja de 17 puntos que aumentaron en el último cuarto.

El cadete femenino de rendimiento plata logró su cuarta victoria consecutiva frente al Añorga KKE Saski por 30-70. Las urdiñas ofrecieron un partido constante, manteniendo el ritmo y el juego a pesar de las rotaciones.

El cadete masculino de participación perdieron contra el Zast Zarautz por 62-52. Los locales se adelantaron en el marcador desde el inicio y en el segundo cuarto el objetivo urdiña era reducir la distancia al máximo. Tras el paso por los vestuarios, aumentaron la intensidad para hacerse con los dos cuartos restantes. Finalizaron el partido con buenas sensaciones pese a la derrota.

El cadete femenino de participación, venció al Zast Gyal por 79-26. Se adelantaron en el marcador el primer cuarto. El juego mantuvo la dinámica en el segundo cuarto y, aunque las urdinas se relajaron tras el descanso, el triunfo no estuvo en peligro.