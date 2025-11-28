Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las 10 noticias clave de la jornada
Este año se podrá competir por equipos por primera vez en la carrera de San Silvestre. A. NÚÑEZ

Ordizia

San Silvestre llega con novedades

Este año se podrá participar en cuadrilla, y los alumnos de la Ikastola Jakintza han creado camisetas solidarias

Amaia Núñez

Ordizia

Viernes, 28 de noviembre 2025, 20:45

Comenta

A falta de un mes para que finalice el año, la organización de la carrera de San Silvestre de Ordizia está en marcha. La ... que será la XLVIII edición llega esta vez con novedades. «Cada año se reúne una multitud para poner fin al año corriendo. Es una prueba popular y eso es lo que hace especial la San Silvestre de Ordizia: ver a familias, amigos y amigas, cuadrillas... disfrutar corriendo juntos y juntas», explicó Jon Ander Caballero, concejal de deportes de Ordizia.

Te puede interesar

