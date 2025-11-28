San Silvestre llega con novedades

A falta de un mes para que finalice el año, la organización de la carrera de San Silvestre de Ordizia está en marcha. La ... que será la XLVIII edición llega esta vez con novedades. «Cada año se reúne una multitud para poner fin al año corriendo. Es una prueba popular y eso es lo que hace especial la San Silvestre de Ordizia: ver a familias, amigos y amigas, cuadrillas... disfrutar corriendo juntos y juntas», explicó Jon Ander Caballero, concejal de deportes de Ordizia.

Por ello, este año han decidido dar la oportunidad a todas esas personas que participaban en cuadrilla o en grupos y, además de las clasificaciones individuales, habrá también clasificación por equipos, compuestas por cuatro personas. En este caso, una persona de cada cuadrilla será quien inscriba a todos, del mismo modo también se inscribirán en la carrera individual. Las cuadrillas participantes podrán ser de chicas, chicos y mixtas.

La clasificación se hará sumando los puestos en los que finalice la carrera cada miembro. La cuadrilla que menos puntos consiga en la suma será la ganadora. Los ganadores de cada una de estas tres categorías se llevarán una cena o comida para cuatro personas.

La carrera popular de adultos comenzará a las 18.30 horas. Como es habitual, antes será el turno de los más pequeños. A las 17.30 horas comenzarán los pre-benjamines y cada cinco minutos saldrán el resto de las categorías. Las inscripciones ya están abiertas en kronoak.com y no habrá opción de hacerlo el mismo día.

Medallas conmemorativas

Al igual que en las últimas ediciones, cada participante recibirá una medalla conmemorativa especial. Los alumnos de cuarto de primaria de la ikastola Jakintza y la escuela Urdaneta, presentaron sus propuestas para la imagen de la medalla. Entre todas la organización de la prueba seleccionó la de Luken Huxford, de Jakintza. Además, los miembros de Garagune colocarán los Landyards a todas las medallas.

Solidaridad con Palestina

Los alumnos de primer curso de Bachiller de la ikastola Jakintza de Cultura Científica han abordado la situación en Palestina en clase. En esta elaboración han tenido la oportunidad de conocer el origen y las consecuencias del conflicto, y por ello han querido poner su granito de arena. Han diseñado unas camisetas que pondrán a la venta próximamente en las que se puede leer 'Sasi guztien gainetik, laino guztien azpitik Palestina aske eta bizirik'. Tendrán un precio de 15 euros y se podán adquirir online y en algún puesto que colocarán los alumnos a mediados de diciembre, aunque todavía falta concretar la fecha.

Todo el dinero recaudado se destinará a Palestina a través de la organización UNRWA, una organización que trabaja sobre el terreno en Palestina y en la que la mayoría de sus trabajadores son palestinos. «Además de recaudar dinero, queremos visibilizar la situación que están sufriendo en Palestina y, por ello, hacemos un llamamiento a la ciudadanía para que participe con esta camiseta en San Silvestre», animó Juna Sarriegi, una de las alumnas promotoras de la iniciativa.