El PSE-EE urge al Gobierno municipal a impulsar una comunidad energética

Amaia Núñez Ordizia. Lunes, 27 de octubre 2025, 20:20

El PSE-EE de Ordizia ha solicitado al equipo de gobierno de EH Bildu que impulse «urgentemente» la creación de una comunidad energética ciudadana en la localidad. El Grupo Municipal Socialista ha registrado una moción para su tratamiento en comisión informativa y debate en el próximo Pleno del Ayuntamiento con el objetivo de reactivar los compromisos ya aprobados en materia de transición energética.

Para la portavoz socialista, Ana Sánchez Herraez, «la emergencia climática exige responsabilidad y acción inmediata por parte de todas las instituciones, también de los ayuntamientos». En este sentido, recordó que «la transición energética no es solo una cuestión ambiental, sino también una herramienta de justicia social, democratización de la energía y ahorro económico para la ciudadanía».

Así, lamenta que en Ordizia no exista aún ninguna comunidad energética ciudadana. «No podemos aceptar que por la falta de acción e iniciativa de EH Bildu, nuestro municipio siga rezagado mientras otras localidades ya disfrutan de los beneficios de la modernización energética, esto es, con un modelo más justo, participativo y sostenible y que supone además un alivio para las economías domésticas de nuestras vecinas y vecinos y para los pequeños comercios y hostelería», afirmó Sánchez.

Cinco compromisos

La moción presentada por el PSE-EE incluye cinco compromisos concretos: cumplimiento inmediato de la moción ya aprobada por unanimidad sobre transición energética y comunidades energéticas ciudadanas, realizar un estudio técnico en un plazo máximo de tres meses para identificar cubiertas de edificios públicos aptas para autoconsumo colectivo; solicitud urgente de colaboración al Departamento de Sostenibilidad de la Diputación Foral para impulsar la primera comunidad energética ciudadana en Ordizia; Información trimestral al Pleno municipal sobre los avances en la implementación de la moción y el desarrollo de las actuaciones necesarias; y reafirmación del compromiso institucional con la lucha contra el cambio climático y exigencia al alcalde y al equipo de gobierno de actuar con responsabilidad y lealtad hacia los acuerdos democráticamente adoptados.

Actualmente, Gipuzkoa cuenta con 67 comunidades energéticas activas en 59 municipios, lo que representa el 70% del territorio. «Este avance ha sido posible gracias al impulso del Departamento de Sostenibilidad de la Diputación Foral de Gipuzkoa, liderado por el socialista José Ignacio Asensio», subrayó. Estas comunidades permiten a los vecinos producir y consumir su propia energía renovable, reduciendo la factura eléctrica y fomentando un modelo más sostenible y participativo.