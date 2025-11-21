El primer equipo de baloncesto jugará por mantener el liderato

Amaia Núñez ORDIZIA. Viernes, 21 de noviembre 2025, 20:20 Comenta Compartir

El primer equipo del Ordizia se enfrenta a otra jornada importante si quiere seguir liderando la clasificación de grupo de la primera división masculina. Hoy se enfrentará al Elorri Aldapa/Ztb Garbiketak, sexto clasificado, en el frontón Elorri de Alegia a las 16.15. Entre ambos hay 4 victorias de diferencia, también de puntos, y en el partido de ida los urdiñas ganaron por 5 puntos.

El sénior femenino, también líderes de la clasificación, tras la jornada de descanso de la semana pasada, hoy se enfrentarán al Ostadar S.K.T. a las 14.00 en el polideportivo Michelin.

El categoría júnior, el Ordizia Orkli jugará contra el Fundación Bilbao Basket mañana domingo a la 13.00 en el polideportivo Artxanda. El Ordizia Orbinox recibirá este sábado en Majori al Easo Ibaeta Basket Oriamendi a las 15.30.

El Ordizia Hotel Ordizia jugará contra el Antigua Luberri en Majori hoy sábado a las 12.30 horas. Desde el club invitan a los aficionados a llenar las gradas y animar al equipo.

En categoría cadete, el femenino de Liga Vasca se enfrentarán al Easo Ibaeta Basket Gamma hoy a las 15.30 horas. Las ordiziarras son segundas en la clasificación y las donostiarras sextas. El cadete masculino de rendimiento oro hoy a las 09.00 recibirá hoy al Zastmehameha. Los de Zarautz ocupan la segunda posición y los ordiziarras la tercera.

El cadete femenino de rendimiento plata jugarán contra el Etxaniz Autoeskola ISB hoy en Azpeitia, a las 09.00; y en categoría participación, el equipo masculino recibirá en Majori hoy a las 09.00 al Aldapeta Maria Ikastetxea, mientras que el femnino se enfrentará al Aloña Mendi K.E. Buetraiz hoy a las 11.15 en Oñati.

Balonmano

Tras la victoria lograda la pasada jornada por el Ordizia Siglo XX contra el Txingudi, esta vez se desplazará a Oñati para enfrentarse al Aloña Mendi hoy a las 16.00 horas. Un partido complicado para los ordiziarras contra un rival que no suele perder la cara al partido.

Asimismo, hoy sábado también disputarán sus encuentros el sénior femenino que juega a las 17.30 en Zumarraga, donde se enfrentará al Urola; el Leizea Taberna, juvenil femenino, jugará contra el Hernani, a las 10.00; el Oiangu, cadete femenino, recibirá a las 12.30 al Txingudi; el cadete masculino se enfrentará al Leizaran, a las 15.00 en Andoain; y en categoría infantil el equipo masculino jugará a las 09.45 en Zumarraga, frente al Urola.

Mañana domingo, el segundo equipo sénior, Sugaar OET, a las 13:00 horas en Majori, recibirá al Donibane, uno de los equipos fuertes de la categoría.

Además, el juvenil femenino, Landu OET recibirá al Saieko a las 11.30, partido que debe de ganar si quiere engancharse al vagón de cabeza; el juvenil masculino se enfrentará a las 10.00 al Egia en Majori, en un partido que necesitan ganar para consolidar el primer puesto; el cadete femenino de segundo año jugará a las 12.30 en Zumaia frente al Pulpo, en el que también se decidirá el liderato.