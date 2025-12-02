El pleno aprobó una moción para actualizar el programa de desfibriladores

Amaia Núñez ordizia . Martes, 2 de diciembre 2025, 20:18 Comenta Compartir

En el pleno celebrado en noviembre, la corporación aprobó la moción para actualizar el programa de desfibriladores municipales presentada por el PSE-EE. La moción salió adelante con el apoyo de los concejales de EAJ-PNV, Ordizia Orain-Podemos y PSE-EE, mientras que los representantes de EH Bildu se abstuvieron.

La iniciativa presentada por la portavoz socialista Ana Sánchez, tiene como objetivo «reforzar la seguridad y el bienestar de la ciudadanía» mediante la actualización del programa de desfibriladores externos automáticos (DEA) en espacios públicos de Ordizia. Desde 2018 el Ayuntamiento ha desarrollado una red de desfibriladores en diversos lugares del municipio, como el polideportivo Majori, Altamira, la Casa de cultura Barrena, el Centro social Zuhaizti, la Policía Municipal y Protección Civil. «Sin embargo, los avances tecnológicos, la evolución normativa en Euskadi y las buenas prácticas emergentes —como la creación de redes de farmacias cardio protegidas en Gipuzkoa— hacen necesaria una revisión y actualización del programa municipal. La formación continua, el mantenimiento de los dispositivos y la ampliación de la cobertura territorial son elementos clave para garantizar una cardio protección eficaz».

En la moción aprobaron siete medidas para llevar adelante la iniciativa, entre los que se encuentran realizar una auditoría técnica a los dispositivos actuales; actualizar el mapa para incorporar nuevos puntos; diseñar un protocolo de mantenimiento periódico; ampliar la formación gratuita en el uso de desfibriladores y explorar el suministro de dispositivos móviles en vehículos municipales.