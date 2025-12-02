Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Ordizia

El pleno aprobó una moción para actualizar el programa de desfibriladores

La iniciativa apoya revisar los dispositivos ubicados en diferentes puntos para adecuarse a los avances y a la normativa actual

Amaia Núñez

ordizia .

Martes, 2 de diciembre 2025, 20:18

Comenta

En el pleno celebrado en noviembre, la corporación aprobó la moción para actualizar el programa de desfibriladores municipales presentada por el PSE-EE. La moción salió adelante con el apoyo de los concejales de EAJ-PNV, Ordizia Orain-Podemos y PSE-EE, mientras que los representantes de EH Bildu se abstuvieron.

La iniciativa presentada por la portavoz socialista Ana Sánchez, tiene como objetivo «reforzar la seguridad y el bienestar de la ciudadanía» mediante la actualización del programa de desfibriladores externos automáticos (DEA) en espacios públicos de Ordizia. Desde 2018 el Ayuntamiento ha desarrollado una red de desfibriladores en diversos lugares del municipio, como el polideportivo Majori, Altamira, la Casa de cultura Barrena, el Centro social Zuhaizti, la Policía Municipal y Protección Civil. «Sin embargo, los avances tecnológicos, la evolución normativa en Euskadi y las buenas prácticas emergentes —como la creación de redes de farmacias cardio protegidas en Gipuzkoa— hacen necesaria una revisión y actualización del programa municipal. La formación continua, el mantenimiento de los dispositivos y la ampliación de la cobertura territorial son elementos clave para garantizar una cardio protección eficaz».

En la moción aprobaron siete medidas para llevar adelante la iniciativa, entre los que se encuentran realizar una auditoría técnica a los dispositivos actuales; actualizar el mapa para incorporar nuevos puntos; diseñar un protocolo de mantenimiento periódico; ampliar la formación gratuita en el uso de desfibriladores y explorar el suministro de dispositivos móviles en vehículos municipales.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Netflix cancela una serie por las críticas en Estados Unidos tras solo una temporada
  2. 2 Cierra un histórico bar en la Parte Vieja de San Sebastián: «Ha sido una experiencia dura, pero bonita»
  3. 3 La escapada de Barbara Goenaga y Borja Sémper: «Celebrando la vida»
  4. 4 Iñaki y Xabat, los jóvenes que triunfan con sus croquetas, abren un nuevo local en San Sebastián
  5. 5 Fans del Arsenal descubren los restaurantes favoritos de Zubimendi y Merino en San Sebastián
  6. 6 Jesulín de Ubrique desvela por qué Arconada le dejó sin palabras: «Me daba vergüenza preguntarle algo%u2026»
  7. 7

    Tragedia en Cabezón de la Sal: tres «críos del pueblo» que rompen una cuadrilla y dejan un gran vacío
  8. 8 La zanahoria gigantesca hallada en una huerta guipuzcoana: «Cuando la desenterré no me lo podía creer»
  9. 9

    El matemático rumano que ganó 14 veces la lotería con un sistema%u2026 que fue ilegalizado
  10. 10

    Maduro exigió a Trump inmunidad para él y su familia para abandonar Venezuela en una conversación telefónica

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El pleno aprobó una moción para actualizar el programa de desfibriladores