Participación de las farmacias locales en la campaña Farmacias Solidarias

Este año se ha llevado a cabo la iniciativa Botika Solidarioak - Farmacias Solidarias organizado por Cáritas Goierri, en la que han participado todas las ... farmacias de la comarca, entre ellas las cuatro de Ordizia: Pascual, Garrido, De la Cuesta y Recalde. La iniciativa estuvo en marcha desde enero hasta el verano con el objetivo de sensibilizar sobre las realidades que provoca la pobreza y la exclusión social y, a su vez, dar a conocer la labor que realiza Cáritas en Gipuzkoa y, en concreto, en Goierri.

En cada establecimiento había un cartel identificativo y una hucha para hacer donaciones. Desde la delegación comarcal de Cáritas agradecen a todas las personas que han colaborado con la donación económica.

Todo lo recaudado en esta campaña lo destinarán íntegramente a la compra de medicación para las personas acompañadas por la entidad. El año pasado la asociación destinó 51.994 euros para ayudas económicas directas a las familias, como por ejemplo para sufragar los gastos de vivienda, alimentación, formación y salud. Con ellos atendieron a 604 hogares en Goierri, esto es, 1.515 personas acompañadas. Destacan asimismo que el 74% tiene menos de 44 años, y el 57% son mujeres.

En la campaña Farmacias Solidarias han colaborado todas las farmacias de Goierri; entre ellas, cuatro de Ordizia

Cáritas Goierri cuenta con 97 personas voluntarias. Además, cuentan con proyectos zonales como talleres de idiomas y de orientación laboral, huerta ocupacional/prelaboral, cursos formativos y taller Ehunkide. A nivel de Gipuzkoa, la asociación ayudó a 5.320 familias el pasado año.

Asimismo, el proyecto también ha contado con la colaboración de varias entidades de la comarca, a quienes agradecen su ayuda. La diseñadora ordiziarra Eukene Lekuona realizó el logotipo y el cartel de la campaña, así como la Imprenta Eguzki de Beasain y Foto Ordizia colaboron en la impresión de los mismos.

Cáritas Goierri considera que Farmacias Solidarias es una iniciativa «muy interesante», ya que suma nuevos agentes al trabajo por la justicia social y, además, contribuye a visibilizar la labor de la organización. Asimismo, la promoción de la salud y de hábitos de vida saludables forman parte de los principios que guían las acciones de Cáritas para apoyar a las personas en situación o riesgo de vulnerabilidad.