La panadería Garin se suma a los establecimientos Singular Dendak

La Federación Mercantik de Gipuzkoa organizó el lunes la entrega de reconocimientos a los comercios guipuzcoanos que se han unido a Singular Dendak en ... un acto que tuvo lugar en el salón de plenos del ayuntamiento de Ordizia. En esta ocasión fueron diez los comercios de Gipuzkoa reconocidos, entre los que se encontraba la centenaria panadería Garin de Ordizia.

Los establecimientos reconocidos superaron con éxito el Programa de mejora competitiva impulsado por la Gipuzkoa Merkatariak, con la colaboración del Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco. Con este programa los comerciantes aprender a trabajar la cultura del detalle en áreas como la atención al cliente, imagen comercial, comunicación o producto.

Las tiendas con sello Singular Dendak son «tiendas de aquí, creadas y desarrolladas por gente de aquí; tiendas comprometidas que destacan por una experiencia que las hace únicas; con personalidad, que buscan mantener un modelo de comercio diferente; cercanas y únicas», tal y como indican desde la Federación y añaden que los profesionales que han conseguido el certificado, representan valores de diferenciación en su gestión diaria: Actitud positiva, confianza, trato personalizado, asesoramiento experto, atención y gusto por los detalles y experiencia de compra especial.

Además, de la panadería Garin, recibieron el reconocimiento Altuna Lurrindegia y Markiegi, de Arrasate; Minimil y Perfumería Urbieta de Donostia; Juncal Aguirre, de Irun; Kimu-Urtxin Loradenda, de Oñati; Soia Bridal, de Orio; Arteka, de Tolosa; y Otxaran, de Zumarraga. Actualmente son más de 240 comercios quienes cuentan con este sello que reconoce su singularidad. «Porque la singularidad es una forma de hacer. Es una apuesta por el cuidado de los detalles, por fortalecer lazos de confianza con nuestros clientes, por innovar permanentemente pero manteniendo vivas las tradiciones de los comercios», tal y como comentó Maite Balmaseda, directora de Gipuzkoa Merkatariak.

Asimismo, antes de la entrega de certificados, los asistentes, entre los que se encontraban los alcaldes de los municipios de los comercios distinguidos, tuvieron ocasión de escuchar la ponencia de Jesús Menéndez, experto en branding, en el que compartió claves concretas y aplicables para potenciar y transmitir lo que hace único a un comercio.