Un pack de libros para fomentar la lectura entre los más pequeños

Con el inicio del curso, los más pequeños darán sus primeros pasos en el mundo literario un año más con la iniciativa Bookstart Euskadi- ... Gipuzkoa. El Departamento de Cultura y Cooperación de la Diputación Foral de Gipuzkoa, con la colaboración de la Asociación Artística-Sociocultural Mestiza, repartirán paquetes de libros totalmente gratuitos para los niños de 0 a 3 años, con el objetivo de promover la lectura en euskera, castellano e inglés entre niños y niñas de preescolar. Este curso el proyecto estará presente en nueve municipios de Gipuzkoa, entre ellos Ordizia, que fue pionera en poner en marcha esta iniciativa.

Se distribuirán cerca de un millar de Liburupacks en el territorio. Además de los menores ordiziarras, recibirán los libros en Idiazabal, Larraul, Legorreta, Ataun, Alkiza, Urnieta y Orio. El alcalde de Ordizia, Adur Ezenarro, resaltó la importancia de la lectura, «y es un derecho, un derecho que tienen todos los niños y niñas. Leer es un hábito que se toma desde que somos pequeños, en edades tempranas, que dura toda la vida, ampliando nuestra imaginación, trabajando el pensamiento crítico, y permitiendo profundizar en cualquier tema. Por eso, un año más nos sumaremos al proyecto en Ordizia», indicó el alcalde.

Cada pack está compuesto por un libro en euskera, uno en castellano y otro en inglés. Además de un folleto informativo de los beneficios de la lectura en la infancia temprana, hoja de rimas y canciones, y un marcapáginas con un código QR que enlazará con el calendario de las actividades gratuitas de promoción lectora de Liburu Baby Kluba en las bibliotecas públicas municipales colaboradoras. Asimismo, han preparado Liburupacks para niñas y niños con necesidades especiales (auditiva, visual y motora), al entender que es primordial ofrecer una oferta inclusiva para la infancia y sus familias.

Todas las familias con menores en esa franja de edad recibirán una carta donde se les invita a la biblioteca municipal o en la Haurreskola para que puedan recoger su paquete de libros.

Liburu Baby Kluba

En paralelo al proyecto Bookstart, este mes volverá a la biblioteca municipal la iniciativa Liburu Baby Kluba, dirigida a niños de 0 a 3 años, de la mano de la asociación Mestiza. La primera sesión será el 16 de octubre, jueves, a las 17.00 horas.

Liburu Baby Kluba es una actividad lúdica y didáctica dirigida a niños de hasta tres años, que tiene como eje y punto de partida el libro. Son varios años los que se lleva a cabo en la biblioteca de Ordizia con una gran aceptación. Durante las sesiones los niños estarán acompañados por un adulto que también participará en la actividad. El objetivo principal es despertar en los niños y niñas el interés por la literatura, la música, el arte y la naturaleza a través de cuentos y canciones.