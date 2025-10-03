Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Este curso repartirán cerca de un millar de paquetes formados por tres libros. ORDIZIAKO UDALA

Ordizia

Un pack de libros para fomentar la lectura entre los más pequeños

Ordizia vuelve a formar parte de la iniciativa que repartirá libros para niños de 0 a 3 años

Amaia Núñez

Ordizia

Viernes, 3 de octubre 2025, 20:14

Comenta

Con el inicio del curso, los más pequeños darán sus primeros pasos en el mundo literario un año más con la iniciativa Bookstart Euskadi- ... Gipuzkoa. El Departamento de Cultura y Cooperación de la Diputación Foral de Gipuzkoa, con la colaboración de la Asociación Artística-Sociocultural Mestiza, repartirán paquetes de libros totalmente gratuitos para los niños de 0 a 3 años, con el objetivo de promover la lectura en euskera, castellano e inglés entre niños y niñas de preescolar. Este curso el proyecto estará presente en nueve municipios de Gipuzkoa, entre ellos Ordizia, que fue pionera en poner en marcha esta iniciativa.

