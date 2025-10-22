Ordizientzia trae este viernes a Barrena la vida de los neandertales

Hace miles de años los neandertales fueron los primeros pobladores de esta zona. Las excavaciones y estudios realizados en diversos lugares han ayudado a ... entender cómo vivían. Asier Gómez Olivencia explicará mañana los últimos descubrimientos sobre esta especie, en la última charla organizada por Lemniskata dentro del ciclo Ordizientzia, a las 19.00 en Barrena.

Los neandertales son la primera especie humana que habitó Euskal Herria. Gómez dará a conocer los datos logrados a través del estudio de fósiles y restos hallados en las excavaciones, que permiten entender cómo era la vida hace miles de años. El linaje de los neandertales surgió hace 430.000 años y desapareció hace ahora 40.000 años. En este sentido, dará a conocer cómo las revisiones de las colecciones arqueo-paleontológicas realizadas en los últimos años han sido la llave para entender el comportamiento de los neandertales en Europa.

En Euskadi, esta revisión se ha llevado a cabo con el estudio de los tres fósiles humanos hallados en 1967 en el yacimiento de Axlor, en Dima. Esta nueva investigación ha revelado datos «interesantes», tal y como explican, que cuestionan la identificación previa como neandertales. Asimismo, indican que las revisiones de colecciones han permitido la identificación de importantes fósiles humanos y eso ha sido el punto de partida de nuevas excavaciones. Este es el caso del yacimiento situado en la primera sima de la cueva de El Polvorín, en Carranza. En este yacimiento se encuentra el número más alto de fósiles de neandertales descubiertos en el País Vasco hasta la actualidad. La mitad de estos fósiles fueron 'descubiertos' en el museo de Arqueología de Bizkaia y la otra mitad en excavaciones iniciadas en 2021, tal y como explica el resumen de la ponencia de mañana.

Asier Gómez es doctor y paleontólogo especializado en Evolución Humana por la Universidad del País Vasco. Cuenta con una amplia experiencia de investigación y publicación, habiendo participado en un centenar de artículos científicos. Realizó su tesis en el grupo de Investigación de Atapuerca, y asimismo, en su trayectoria ha trabajado en la Universidad de Cambridge y en el Musée de l'Homme de París. En 2014 ingresó en la Universidad del País Vasco, primero como investigador de Ikerbasque, luego como investigador Ramón y Cajal y, desde octubre del año pasado como doctor investigador. En la actualidad, además de realizar excavaciones en Atapuerca, dirige trabajos en diversos yacimientos de Euskadi, entre ellos en la sima I de El Polvorín, donde se han encontrado fósiles de un neandertal de características arcaicas.

Exposición sobre mujeres

Asimismo, dentro de las jornadas Ordizientzia, la red de ciencia ciudadana Lemniskata ha instalado una exposición sobre mujeres ilustres, en colaboración con Jakiunde, la academia de las ciencias, artes y letras. Hasta el 2 de noviembre la plaza Nikolas Lekuona acogerá los paneles de la exposición, que mostrará 24 mujeres destacadas en ciencias, artes y letras.