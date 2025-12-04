El Ordizia Siglo XX perdió ante el líder en Zarautz

Amaia Núñez ordizia. Jueves, 4 de diciembre 2025, 19:49 Comenta Compartir

Este fin de semana los equipos del balonmano disfrutarán de una jornada de descanso, en la que tanto el primer equipo masculino como femenino intentarán dejar atrás los resultados de los últimos partidos en los que cayeron derrotados.

El Ordizia Siglo XX perdió 37-30 contra el Aritzbatalde de Zarautz. Aguantaron durante 25 minutos, pero al final del primer tiempo el equipo local se adelantó y dominó en el marcador hasta el final del encuentro. A pesar del empeoramiento en el aspecto defensivo, el aspecto positivo fue el 70% de acierto en los lanzamientos. La derrota les impidió colocarse líderes. Ocupan la cuarta plaza, a tres puntos del líder.

El sénior femenino Biok2.com también perdió contra el Egia, 30 a 21. Aunque las urdiñas aguantaron bien en el segundo tiempo, la desventaja acumulada de 7 goles del primer tiempo lastró el resultado ante el segundo clasificado. A pesar de las últimas derrotas el equipo se mantiene en la sexta plaza, aunque el grupo de cabeza cada vez está más alejado.

El segundo equipo masculino, el Sugaar OET, tampoco pudo sumar ningún punto al caer derrotado por el Hernani, líder, por 37-20. Cabe destacar que los urdiñas afrontaron el partido con muchas bajas y recurrió a siete juveniles para completar la convocatoria.

El juvenil masculino venció al Aloña Mendi 30-21 en Majori. Este resultado le mantiene en la segunda plaza de la clasificación y le permitiría jugar por la primera plaza del grupo en el play-off final.

El juvenil femenino de segundo año, en cambió, perdió en Éibar por 23-13. Las ordiziarras no pudieron mantener el nivel en el segundo tiempo, al que llegaron con una desventaja de dos goles. El juvenil de primer año se impuso 31-13 al Munttarpe y se afianza así en la segunda plaza del grupo.

En categoría cadete, el equipo masculino cayó ante el líder, Urkunde Elgoibar, 20-30; mientras que el equipo femenino de segundo año, Leizea taberna, se mantiene invicto tras seis jornadas al ganar al Hernani 37-28. El cadete femenino de primer año, Kirkil OET, también venció al Leizaran, 38-2. En cambio, el Oiangu perdió ante el Urnieta Urnieta, 39-13.

En categoría infantil, tras un buen partido, el equipo masculino terminó perdiendo 31-25 frente al Saieko en Donostia. El equipo jugó bien, pero al final el cansancio pudo con los jugadores ordiziarras.

En la categoría infantil femenina, el equipo urdiña recibió al Orio, líder de la categoría. Lucharon de principio a fin, aunque perdió por 12-19. Destacó el gran trabajo defensivo de las jugadoras urdiñas en el segundo tiempo, en el que las visitantes solo consiguieron 7 goles. El alevín femenino cayó 27-7 frente al Orio, el equipo más fuerte del grupo.