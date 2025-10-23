El Ordizia Siglo XX frena la racha ganadora del Urnieta

Amaia Núñez ordizia. Jueves, 23 de octubre 2025, 20:17 Comenta Compartir

El Ordizia Siglo XX logró una importante victoria contra el Urnieta en Majori. Era uno de los rivales directos que llegaba invicto a Ordizia. El partido destacó por la gran intensidad en el juego por parte de ambos equipos, con igualdad de inicio a fin.

Los urdiñas comenzaron fuertes y por delante en el marcador. Pero antes de llegar al descanso, el Urnieta le dio la vuelta al marcador y mantuvo hasta el minuto 40. La igualdad dominó en los minutos restantes, con empate a falta de cinco minutos. Los ordiziarras estuvieron más acertados en el tiempo restante para acabar ganando 31 a 28. Tras cuatro jornadas, aunque tres partidos ya que el primero fue aplazado, el Ordizia es sexto en la clasificación, por detrás del Urnieta, con el que le separa un punto. Este fin de semana se enfrentarán al Pulpo el sábado, a las 17.00 en el polideportivo Lubaki de Zumaia.

El sénior femenino se impuso al Eibar 28-31. Se preveía un partido complicado, ante un rival de parecido nivel y que también está realizando un buen comienzo de temporada. Las jugadoras ordiziarras supieron adaptarse a las circunstancias y regresar con la victoria. Con esta tercera victoria en estos momentos ocupan la segunda plaza de la clasificación, empatado con el Egia y el Saieko. Este domingo recibe en Majori al Urbil-Usurbil, a las 11.30 horas.

Por su parte, el segundo equipo senior masculino cayó derrotado frente al Saieko 29-22. El equipo urdiña no aguanto el primer tiempo y no pudo remontar la desventaja de siete goles con el que llegaron al descanso. Este domingo recibe al Egia Kosko Taberna a las 10.00 en Majori.

El Autopia Talleres, de categoría juvenil masculino, mantiene una línea de juego y resultados «cada día más brillante». En la pasada jornada realizó un gran partido frente al Saieko y volvió a ganar, 28-33. Además del juego del equipo, destaca su trayectoria en la competición, donde ocupa la primera plaza de su grupo en solitario y clasificado para jugar la fase final del Campeonato de Gipuzkoa.

El juvenil femenino de segundo año cayó derrotado en Donostia 27-22 contra el Bera Bera. El equipo compitió bien en el primer tiempo, pero se hundió en el segundo. Aún así, este resultado no debe empañar la gran primera fase del equipo, que se ha clasificado en segunda posición en su grupo y está metido en la lucha por el titulo en el Campeonato de Gipuzkoa.

Derrota del juvenil femenino de primer año en Majori, por 19-29, en su enfrentamiento con el Eibar, líder invicto del grupo. Aun así, el partido deja clara la progresión del conjunto que, a pesar de su bisoñez ha conseguido la cuarta plaza de su grupo, y hasta el ultimo partido ha tenido opciones meterse en la fase final del Campeonato.

En categoría cadete el equipo masculino perdió 43-26 frente al líder invicto del grupo, el Elgoibar. Los urdiñas lucharon de inicio a fin, como muestra el marcador de 18-12 al descanso, pero la calidad del equipo rival se impuso.

El cadete femenino de segundo año perdió frente al Saieko, en Majori, por 29-41. Las urdiñas no han mostrado todo su potencial en esta primera fase de la competición, situada en la quinta y última plaza del grupo. Desde el club esperan que esta situación dé la vuelta en la segunda fase.

El Ordizia Enirio, cadete femenino de primer año, recibió en Majori al Usurbil en un partido tan igualado como lo preveían. Al final el triunfo se lo llevó el equipo visitante, 21-24. El conjunto urdiña está realizando una buena campaña. Está empatado en la segunda plaza y con esperanzas de mantenerse en la zona alta de la tabla. El Ordizia Oiangu, cadete femenino de primer año, cayó derrotado en su desplazamiento a Urnieta por 32-13.