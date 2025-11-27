Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Ordizia

Ordizia Siglo XX se coloca segundo tras vencer al Aloña Mendi

Los urdiñas llevan seis jornadas sin conocer la derrota, con un empate y cinco victorias

Amaia Núñez

ordizia.

Jueves, 27 de noviembre 2025, 20:42

El Ordizia Siglo XX Plater prestatuak ascendió al segundo puesto de la clasificación al ganar al Aloña Mendi, 29-32. El partido transcurrió con igualdad, con el dominio del equipo local en la primera parte del partido, aunque llegaron al descanso con un gol por delante.

En la segunda parte se mantuvo el juego. A falta de 5 minutos, cuando el marcador mostraba empate a 27, los ordiziarras tomaron el mando del encuentro para hacerse con la victoria. Con este triunfo acumulan 6 jornadas sin conocer la derrota y se coloca en la segunda posición, con un partido menos que el líder, su próximo rival. Mañana sábado, se enfrentarán al Aritzbatalde taberna, a las 19.30, en Zarautz.

El senior femenino cayó derrotado por el Urola por 25-22. Las ordiziarras no acertaron a realizar su juego, por lo que se encontraron a remolque en el marcador en todo momento. Mañana se enfrentarán al Egia Taupada taberna a las 18.00 en Donostia.

El Sugaar OET, segundo equipo senior masculino, se impuso al Donibane por 27-23. Los urdiñas le sieron la vuelta al partido antes del descanso y dominaron el encuentro durante la segunda parte. Con este resultado ocupa la cuata posición en la tabla, puesto que le da opciones de jugar la fase final del Campeonato de Gipuzkoa de la categoría. Mañana se enfrentarán al Hernani a las 18.00 horas.

El Autopia talleres OET, juvenil masculino, cosechó su primera derrota por 29-30, en un partido igualado que se decidió en los últimos minutos. Entre los equipos femeninos de categoría juvenil, el Industrias Landu OT, de segundo año, perdió frente al Saieko por 42-25; y el Leizea Taberna OET venció al Hernani por 26-30.

