Ordizia se prepara para su gran feria extraordinaria

Elisa Belauntzaran Ordizia Miércoles, 3 de septiembre 2025, 13:37 Comenta Compartir

Todo está preparado para que Ordizia acoja el próixmo miércoles, 10 de septiembre, su feria extraordinaria y LII concurso de quesos elaborados por pastores con leche cruda de Oveja Latxa o Carranzana dentro de las Euskal jaiak. Una cita inaludible para elaboradores de queso, pastores, aficionados a este excelente manjar y expertos en gastronomía.

«Sin duda las Euskal Jaiak son muy especiales. Tenemos la oportunidad de disfrutar de un amplio programa de actividades, y además la feria de todos los miércoles cobra un protagonismo extra gracias al concurso de quesos, que y ase ha convertido en nuestro patrimonio. Año tras año el frontón se llena de gente, y las y los pastores tienen la oportunidad de presentar el resultado del trabajo realizado durante todo el año. Es importante poner en valor el trabajo que realizan y la mejor manera de ponerlo en valor es consumir, comprar los productos de nuestros baserritarras. Esa es la mejor manera de proteger lo nuestro, lo local. Un año más invitamos a la ciudadanía a disfrutar de las Euskal Jaiak y, cómo no, a acercarse a la feria especial del miércoles», explica Adur Ezenarro, alcalde de Ordizia.

El interés que despierta el gran concurso ordiziarra mantendrá en vilo a los apasionados del queso hasta las 14.00 horas, más o menos, momento en el que se conocerá el nombre del ganador. Un galardón que esperan con ansia los elaboradores por consideralo un reconocimiento al esfuerzo de su trabajo. Como año,a demás del gran premio S.C. Kortaria de Lekaroz, ganadores en 2018 y 2019, y La Leze de Ilarduia, campeones en 2022 y 2024 respectivamente, optan al Trofeo Kutxa de Oro, ya que han obtenido el primer puesto tres veces dentro de los últimos 10 años a la celebración del consurso. Cabe destacar, que Julen Arburua de Kortaria llega con el premio del mejor de Navarra. obtenido este domingo en Uharte Arakil.

Hasta este momento, han logrado este trofeo el elgoibartarra Jesús Ansola, el primero en recibirlo en 2009. El año 2013 fue Ricardo Remiro, pastor de Eulate el que lo consiguió y finalmente, en 2023, fue Eneko Goiburu de la Quesería Ondarre de Segura el tercero en conseguirlo.

Ustarroz, Leizaola y Luis de Lezama

El Concurso comenzará oficialmente a las 10.00 de la mañana. El jurado lo compondrán restauradores, críticos gastronómicos, gastrónomos y periodistas, presididos por Pedro Subijana. Este año, tres miembros de este jurado, que durante años han trabajado intensamente en la promoción del concurso, recibirán un sentido homenaje póstumo. Serán José Mari Ustarroz (ex presidente de la Denominación de Origen Idiazabal), el etnógrafo Fermín Leizaola y Luis de Lezama (presidente del grupo Lezama), fallecidos en 2025.

Como cada año, los quesos de los pastores preinscritos deberán ser entregados en DOC Idiazabal o Artzai Gazta para el lunes 8 de septiembre antes de las 12.00 horas, dándose por cerrada la inscripción.

Los quesos serán recibidos en el Centro de Interpretación de la Alimentación y la Gastronomía D'Elikatuz de Ordizia el miércoles día 10 de septiembre y a las 08.45 horas los quesos serán trasladados al Frontón Beti Alai precedidos por dantzaris, trikitilaris y dulzaineros en un desfile en el que participarán pastores, autoridades, jurados y miembros de la Cofradía.

Señal directa en streaming

El queso ganador se conocerá entre las 13.30 y 14.00 horas y a continuación se subastará el queso ganador. Este año también, además de participar presencialmente en el frontón, se podrá participar en la subasta desde cualquier rincón del mundo, ya que se abrirá la posibilidad de participar en la modalidad online. Para participar en la subasta de forma virtual es necesario inscribirse previamente. Para ello es necesario acceder a https://enkante.eus/erregistroa y rellenar los datos requeridos.

El mismo día, tanto la subasta como el concurso completo, se podrá seguir a través de la señal directa en streaming.

Un año más los puestos de venta de quesos de los pastores ganadores desde el año 2015 se colocarán en el frontón pequeño anexo al frontón Beti-Alai.

Temas

Gastronomía

Navarra

Idiazabal

Ordizia

Feria

Jaiak

Queso