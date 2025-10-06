Ordizia Orain presenta enmiendas a las ordenanzas fiscales

Amaia Núñez ordizia. Lunes, 6 de octubre 2025, 20:10 Comenta Compartir

Las ordenanzas fiscales para el 2026 están en proceso. El grupo municipal Ordizia Orain - Elkarrekin Podemos registró en el Ayuntamiento sus primeras propuestas de enmiendas al proyecto, con el objetivo de «movilizar las viviendas vacías y ponerlas al servicio de la ciudadanía, especialmente mediante programas de alquiler social». A su entender, aunque Ordizia no ha sido declarada como zona tensionada, «la realidad muestra características claras de tensión: precios de alquiler que crecen más rápido que la capacidad económica de muchas familias, alta demanda y un parque de viviendas desocupadas».

La iniciativa se enmarca en la estrategia impulsada por Podemos Euskadi, con la que plantea en los municipios la aplicación de instrumentos fiscales para garantizar que la vivienda cumpla su función social. «Lo que queremos es sencillo: que en Ordizia sea más sensato y beneficioso abrir las puertas de una vivienda vacía para que se convierta en un hogar. No hablamos de castigos, hablamos de soluciones justas y de sentido común. Mientras haya familias que lo pasan mal para acceder a una casa, no podemos permitir que sigan existiendo pisos vacíos durante años», señaló la portavoz, Viviana Murillo Cazar.

Las enmiendas presentadas forman un «paquete integral y coherente» enmarcadas en tres ordenanzas fiscales. Por un lado en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), proponen incrementar el recargo a las viviendas vacías, definir de modo más estricto la residencia habitual, incompatibilidad entre recargos y bonificaciones, y destino de lo recaudado a los programas municipales de vivienda social. En este sentido, piden reforzar las bonificaciones para pongan sus viviendas en programas de alquiler social, incorporando a colectivos vulnerables como familias desahuciadas, mujeres víctimas de violencia de género y personas que hayan sufrido situaciones de violencia en general; y plantean la compatibilidad del recargo municipal con el canon autonómico previsto en la Ley Vasca de Vivienda.

En el impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) proponen una bonificación en las obras de rehabilitación de viviendas vacías que se destinen a programas de alquiler social. Asimismo, en las Tasas de licencias urbanísticas solicitan una bonificación en las licencias de obra para las rehabilitaciones o adecuaciones de viviendas que sean destinadas al alquiler social.