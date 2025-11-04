Ordizia despide a Erramun Amundarain, alma máter de numerosas iniciativas

El viernes pasado falleció Erramun Amundarain, incansable colaborador de cuantas iniciativas se organizan en Ordizia, Goierri o más allá de sus límites. Sus paellas ... y comidas llenaron vientres y corazones, pero Erramun era más, la base de todas las salsas y, como buena base, se integró y aunó en toda clase de iniciativas que surgieran. El delantal de cocinero ha sido su seña de identidad en los últimos años.

Nacido en Itsasondo, vivía en Ordizia desde 1979. Fue concejal en el Ayuntamiento por HB, era profesor jubilado de Goierriko Lanbide-Heziketa Eskola; también fue Olentzero y Zozomikote... Ahora ocupaba su tiempo como miembro de la Rondalla Laguntasuna y con la asociación Iparra-Hegoa, el proyecto Errigora, además de padre y abuelo.

Este año fue seleccionado en la votación popular para acompañar a la coral Larrunarri en el chupinazo de las fiestas patronales. Fue el elegido, pero no olvidó a sus compañeros de fatigas. «Tengo claro que lo que he conseguido es también gracias al trabajo y al apoyo de quienes han estado a mi lado», subrayaba. Estaba donde reclamaban su presencia alimentando a cientos de miles de personas, sería en fiestas o eventos de Ordizia, como fuera. Quedan en el recuerdo las comidas preparadas con motivo de campeonatos de harrijasotze, bertsolaris, Kilometroak o Herri Urrats. Su presencia era indudable en todas aquellas iniciativas populares, sobre todo en las relacionadas con el euskera y Euskal Herria, pero también cuando había que ayudar a los más desfavorecidos.

El domingo la familia y los amigos le despidieron en un acto en la Plaza Mayor, que fue más un homenaje a su figura y celebración de su carácter siempre afable. Cientos de vecinos y amigos llenaron la Plaza para agradecer todo lo que Erramun hizo por ellos durante tantos años. En la celebración participaron muchas de las asociaciones con las que ha colaborado: Rondalla, el grupo Emaneurre, Ordizia Rugby elkartea, la charanga Kuxkuxtu, Errigora, etc. y, cómo no, sus amigos de Iparra-Hegoa.

Sus familiares y amigos quisieron despedirle con un acto a su estilo, por lo que no faltó la comida, como cuando les tocaba cocinar, cogían un momento para almorzar. Así, ofrecieron pintxos para todos los presentes. Quienes le conocieron intentarán mantener ese espíritu «irrepetible» de ahora en adelante, donde deja un vacío que será difícil llenar.