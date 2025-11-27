Ordizia acogerá hoy la foto de despedida de la campaña Movember

A. N. ordizia. Jueves, 27 de noviembre 2025, 20:42 Comenta Compartir

Después de un mes con numerosas actividades, l campaña Movember en Goierri llegará a su cierre con un acto abierto a toda la ciudadanía. Hoy viernes a las 19.30 horas, la Plaza Mayor de Ordizia será el escenario de la foto de despedida, un momento simbólico con el que se pondrá fin a un mes dedicado a la concienciación sobre la salud masculina.

Desde la organización invitan a todas las personas, participantes o no en la campaña, a unirse a esta fotografía colectiva que pretende visibilizar la implicación social del Goierri con las causas promovidas por Movember: la salud mental, la prevención del suicidio, el cáncer de próstata y el cáncer testicular.

Goierri Moherri subraya que «la fuerza de Movember reside en la comunidad, y queremos cerrar esta edición reuniendo a cuantas más personas mejor. Es una forma de celebrar lo logrado y recordar por qué es tan importante seguir hablando de la salud de los hombres», señalan los organizadores. La convocatoria es abierta y no requiere inscripción previa. Todos los goierritarras están invitados a sumarse a la iniciativa.