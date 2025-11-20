Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Dos heridos tras un accidente múltiple en la N-634 a la altura de Eibar
Pala motzeko jardunaldi berri bat jokatuko dute asteburuan. OIANGU P.E.

Ordizia

Oianguko pilotariek jardunaldi berri bat izango dute asteburuan

Gizonezkoen partidu bat, emakumezkoena eta infantilena irabazi zituzten pasa den asteburuan

Amaia Núñez

ordizia.

Osteguna, 20 azaroa 2025, 20:01

Comenta

Asteburu gogorra izan zen berriro Oiangu Pilota elkarteko bikoteentzat. Nagusien mailan hiru partidetatik bakarra irabazi zuten Pala Motzeko Gipuzkoako Txapelketan. Andonegik eta Elorzak 36 - 40 irabazi zuten Altzatarrako Agirrezabal-Amianoren aurka, nagusien bigarren mailan.

Bestalde, maila berean Gonzalez eta Oyarbidek 23-40 galdu zuten Errepalako Ibarguren eta Irigoienen aurka. Lehenengo mailan, Etxeberriak eta Letamendiak 14 - 40 galdu zuten Gaztelekuko Altuna-Ponce bikoaren aurka.

Emakumezkoen Larruzko Paletako Gipuzkoako Txapelketaren baitan, Aldasoro eta Lopezek 35-17 irabazi zute Iruleak taldeko Aizpuru eta Rosaren aurka. Infantil mailan, berriz, Soberon - Aranburu bikoteak garaipena lortu zuen andoaindarren aurka.

Asteburu honetan etxetik kanpo izango dituzte partida guztiak. Gaur arratsaldean, Gonzalez eta Oyarbidek Euskal Jolas-2ren aurka jokatuko dute Deban eta, Etxeberria eta Letamendiak, Andoainen jokatuko dute Gaztelekukoen aurka. Andonegi-Elorzak, aldiz, atsedena izango dute.

Emakumezkoen larruzko paleta txapelketan, gaur iluntzean Tolosako Beotibar pilotalekuan jokatuko dute Intxurreko Murua eta Zubeldiaren aurka. Igande goizean, aldiz, infantil mailako bi partida jokatuko dituzte Beti Alai pilotalekuan 09:45ean hasiko den jaialdian.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La nieve llega a Gipuzkoa y junto a los intensos chubascos preludian que lo peor está por llegar
  2. 2 El significado de los tapones verdes que empiezan a verse en las ruedas: qué significan realmente
  3. 3 Sorprenden a un pescador en Gipuzkoa con focos hacia el mar para la captura del calamar: «Pescar de noche puede salir caro»
  4. 4 Izaskun, la cocinera que comparte la receta de alubias de su madre: «Manjar absoluto»
  5. 5 Una empresa de San Sebastián lanza una oferta de empleo con sueldos de 3.800 euros en su búsqueda de investigadores
  6. 6 Antoni Bolinches, terapeuta: «Tras 10 años en pareja, el hombre es infiel cuando puede y la mujer cuando quiere»
  7. 7 Así era uno de los campings más famosos de Gipuzkoa hace 50 años: «Una maravilla antes y ahora»
  8. 8

    La Real Sociedad rompe su techo de ingresos
  9. 9 Un piso de 30 metros en el centro de San Sebastián por 1.300 euros al mes, entre lo más visto del día en Idealista
  10. 10

    La Ertzaintza investiga seis robos en viviendas de áreas rurales de Oñati este fin de semana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Oianguko pilotariek jardunaldi berri bat izango dute asteburuan

Oianguko pilotariek jardunaldi berri bat izango dute asteburuan