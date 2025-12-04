Oiangu acogerá este domingo Txindoki Krosa

A. N. ORDIZIA. Jueves, 4 de diciembre 2025, 19:49 Comenta Compartir

El parque Oiangu acogerá este domingo el Txindoki Krosa, que en esta ocasión será a su vez Campeonato de Gipuzkoa, organizado por Txindoki Grupo Jaso Autowag AT. Participarán atletas de categoría benjamín, alevín, infantil, Sub-16, Sub-18, Sub-20 y absoluto.

La competición comenzará a las 10.00 horas con la carrera de mujeres master y sub 16, y finalizará con la de benjamines, a las 12.40. Los atletas de categoría absoluta saldrán a las 11.05. Los ganadores de cada carrera serán proclamados campeones de Gipuzkoa de su categoría.

Como es habitual, se darán cita cientos de atletas de toda la provincia. Entre ellos no faltarán representantes del Txindoki AT en diferentes categorías. La previsión del tiempo es buena para el domingo, aunque con las lluvias de los últimos días el barro será protagonista en muchas zonas del circuito.

Esta será la penúltima prueba del año organizada por el Txindoki AT. Cerrará el año como es costumbre desde hace casi cinco décadas con la carrera de San Silvestre, el día 31 de diciembre, en recuerdo de Txato Caballero. Las carreras infantiles comenzarán a las 17.30 horas y la de adultos a las 18.30 horas. Las inscripciones están abiertas a través de la página web kronoak.com. Las inscripciones son gratuitas para todas las categorías y todos los participantes se llevarán una medalla conmemorativa.