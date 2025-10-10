La Oficina de la Energía resuelve las dudas sobre la factura energética

Amaia Núñez ORDIZIA. Viernes, 10 de octubre 2025, 20:12 Comenta Compartir

El coste de la energía es una de las preocupaciones de las familias en otoño, cuando aumenta el consumo de los hogares. Para dar respuesta a esta situación se puso en marcha hace dos años la Oficina de Energía de Goierri para resolver las dudas relacionadas a los vecinos de la comarca.

Es un servicio gratuito que se ofrece en varias localidades de Goierri. La sede central se encuentra en Goieki, en el edificio NBF, y la oficina atiende de lunes a jueves de 15.00 a 17.30 horas.

Asimismo, en Ordizia asesoran todos los viernes en la misma Oficina de Atención al Ciudadano del Ayuntamiento de 09.00 a 13.00 horas. Además, se puden realizar consultas a través del correo electrónico energia.goieki@goierri.eus o en el teléfono 843 739 988.

Desde la Oficina de Energía de Goierri insisten en que, de cara al aumento energético de los próximos meses, «es un buen momento para revisar las facturas» para reducir el coste de las mismas. La iniciativa, impulsada por Goieki y los 18 ayuntamientos de Goierri con el apoyo del Departamento de Sostenibilidad de la Diputación Foral de Gipuzkoa, sigue en marcha con la colaboración conjunta de todas estas entidades, junto con la red Goierri BarNETik y la UCE.

La Oficina tiene como objetivo principal ayudar a los vecinos de la comarca a resolver sus dudas sobre la energía. Entre otros temas, ayudarán a comprender, analizar y optimizar las facturas de electricidad y de gas; en la gestión de trámites como pueden ser el cambio de contrato y el cambio de potencia; informarán sobre el bono social y las subvenciones, y sobre consejos de ahorro energético.