Obra de teatro-clown 'In Crescendo' de Virginia Imaz, hoy en Barrena

Hoy abrirá la programación especial en relación al 25 de noviembre, Día Internacional contra la violencia Machista, la obra de teatro-clown 'In Crescendo', protagonizada por Virginia Imaz.

El grupo Oihulari Klown aborda el tema de los abusos sexuales en la infancia en este espectáculo para el público adulto. La obra será en la casa de cultura Barrena, a las 18.00 horas, con entrada gratuita.