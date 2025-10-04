En marcha la nueva temporada de Goazen

Sábado, 4 de octubre 2025, 20:58 Comenta Compartir

La iniciativa Goazen Ordizia comenzó el jueves la temporada de recorridos saludables. Más de medio centenar de personas participaron en el estreno, en el que también colaboraron los alumnos de los centros escolares. La iniciativa tiene como objetivo fomentar un estilo de vida saludable, así como la socialización. Al finalizar, todos disfrutaron de un almuerzo en el centro social Zuhaizti. La participación está abierta para todos los que quieran participar. De ahora en adelante habrá recorridos todos los jueves a las 10.30 horas desde los soportales del ayuntamiento.