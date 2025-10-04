Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
ORDIZIAKO UDALA

Ordizia

En marcha la nueva temporada de Goazen

Sábado, 4 de octubre 2025, 20:58

Comenta

La iniciativa Goazen Ordizia comenzó el jueves la temporada de recorridos saludables. Más de medio centenar de personas participaron en el estreno, en el que también colaboraron los alumnos de los centros escolares. La iniciativa tiene como objetivo fomentar un estilo de vida saludable, así como la socialización. Al finalizar, todos disfrutaron de un almuerzo en el centro social Zuhaizti. La participación está abierta para todos los que quieran participar. De ahora en adelante habrá recorridos todos los jueves a las 10.30 horas desde los soportales del ayuntamiento.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Dos exetarras, entre los 50 activistas de la Flotilla propalestina detenidos por Israel
  2. 2 El radar que limita la velocidad a 60 km/h escondido en un túnel de Gipuzkoa
  3. 3

    Las últimas denuncias sobre Bernedo hablan de monitores teniendo sexo y paseando desnudos
  4. 4

    Los monitores de Bernedo afirman que no les constan casos de violencia sexual y dicen sentirse «linchados»
  5. 5

    El Gobierno Vasco asume ahora que el límite de precios no afecta a alquileres vigentes de grandes tenedores
  6. 6 El detalle que llama la atención de los visitantes en la Parte Vieja de San Sebastián
  7. 7

    Sacrifican los primeros 80 atunes en la granja de engorde de Getaria
  8. 8 Guía de emergencia ante el principio del fin de Windows 10
  9. 9

    Hamás acepta liberar a todos los rehenes pero pide «negociar los detalles»
  10. 10

    Israel y Hamás comenzarán a negociar este domingo en Egipto la liberación de los rehenes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco En marcha la nueva temporada de Goazen

En marcha la nueva temporada de Goazen