Marcha Infantil este domingo para recorrer diferentes paisajes de Ordizia

Los niños serán protagonistas esta semana en la marcha que organiza la asociación de montañeros del municipio, que recorrerán los parajes de Ordizia. La asociación ... Ordiziako Mendizaleak llevarán a cabo la tradicional Marcha Infantil local este domingo, día 19, que llega a su 59º edición.

Para esta ocasión han invitado a participar a los alumnos de los centros escolares del municipio. Junto a ellos, los padres y madres, así como otros adultos, podrán tomar parte como acompañantes. El encuentro de los participantes está previsto para las 9.00 horas en la Plaza Mayor y de ahí saldrán las patrullas para completar el recorrido preparado por el entorno del municipio. En total, los participantes recorrerán 9,73 km, con un desnivel de 278 metros.

Una vez iniciada la caminata en la plaza, los jóvenes mendizales subirán desde Altamira a Lazkaomendi. En el cruce de la sociedad de montaña tomarán el camino hacia el caserío Itxurrene y, de ahí, se dirigirán al caserío Abaliñe, donde comenzarán el descenso. En este caso, de Lazkaomendi bajarán a Oiangu, para regresar al municipio por Altamira.

El recorrido será parecido al de anteriores ediciones de la marcha infantil. Una vez llegados a Oiangu, los miembros de Ordiziako Mendizaleak, invitarán a un almuerzo a los participantes para recobrar fuerzas. Como es habitual, será un recorrido preparado exclusivamente para los menores y sus acompañantes. Por ello, invitan a todos los niños y niñas, y a sus padres y madres, a tomar parte en esta tradicional marcha.