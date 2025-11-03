Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Ordizia

Lutxi Irazigunea invita a reflexionar sobre vivienda

Amaia Núñez

ordizia.

Lunes, 3 de noviembre 2025, 20:58

El colectivo KGT ha seleccionado el tema Vivien' en su particular recopilación mensual dirigida a quienes quieran profundizar en el tema. Sus responsables han elaborado una amplia selección de documentos en torno al tema, a través de revistas, libros, noticias, etc. que se han publicado en diferentes épocas e idiomas, para leer o informarse sobre el mismo. A partir de ahora el txoko temático se ampliará a dos meses para cada tema, con el fin de dar opción a consultar la amplia bibliografía.

Los interesados podrán consultar todo el material en el espacio Lutxi Irazigunea situado en la planta baja de Torrea (junto a KZgunea y la Escuela de Empoderamiento) y también podrán llevárselo a casa. El espacio está abierto los lunes, miércoles y viernes por la tarde, de 17.00 a 19.00 horas, y los martes, jueves y sábados por la mañana, de 11.00 a 13.00 horas.

Entre los documentos disponibles sobre vivienda se encuentran, entre otros, los libros 'Breve historia del urbanismo' de Fernando Chueca; 'La España de ñas piscinas' de Jorge Dioni López; 'Activistas en Cibles. Apuntes para futuros municipalistas' de Montserrat Galdrán; 'Vivienda para todos: un derecho en (de)construcción' de Gerardo Pisarllo; 'Turismo hutsala' de Fito Rodriguez; así como los estudios 'Etxebizitza politika Euskal Herrian', las publicaciones 'Vivienda: emergencia social' de Alternativas económicas; 'El oasis enladrillado' de Hordago y ejemplares de 'EcoHabitar'.

