Lemniskata y Ordizientzia llenarán de ciencia los viernes de octubre

La ciencia será protagonista del mes de octubre un año más de la mano de Lemniskata. Los próximos tres viernes darán a conocer la ... ciencia que está detrás de temás conocidos, algunos de ellos, tan cercanos como las paletas de pintura. Todas las charlas serán en la Casa de Cultura Barrena, a las 19.00 horas.

Los eclipses abrirán esta edición, de la mano de Javier Armentia, científico y divulgador de la ciencia. Fue investigador y profesor en la Universidad Complutense de Madrid entre 1984 y 1990, y dirigió el Planetario de Pamplona desde 1990 hasta 2024 y ha presidido la Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico, entre otros.

Armentia explicará cómo se dan los eclipses, tanto de Sol, cuando se hace de noche en pleno día, o de Luna, cuando el satélite es 'mordido' por algo oscuro durante la noche. Los asistentes viajarán por la historia de los eclipses. Del mismo modo, mirarán al futuro, en concreto al 12 de agosto del 2026, cuando se podrá ver un eclipse total de sol, que será el primero de varios visibles desde la Península Ibérica. Además, explicará cómo prepararse para ver estos fenómenos astronómicos.

En los siguientes dos viernes continuarán las sesiones divulgativas sobre ciencia. El día 17, Oskar González Mendia, profesor agregado de la facultad de Bellas Artes y doctor en Química Analítica, explicará la química que se esconde en una paleta de pintura; y el día 24, el paleontólogo Asier Gómez Olivencia dará a conocer las nuevas técnicas y descubrimientos utilizados para saber más a cerca de los neandertales, los primeros pobladores.

Asimismo, dentro de las jornadas Ordizientzia, la red de ciencia ciudadana Lemniskata instalará una exposición sobre mujeres ilustres, en colaboración con Jakiunde, la academia de las ciencias, artes y letras. Desde el 20 de octubre hasta el 2 de noviembre la plaza Nikolas Lekuona acogerá los paneles de la exposición, que mostrará 24 mujeres destacadas en ciencias, artes y letras.