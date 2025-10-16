Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
Etxeberriak eta Letamendiak irabazi zuten Elorza eta Ormazabalen aurkako partida. OIANGU P. E..

Ordizia

Lehia estua Oianguko pilotarientzat ligaxkako azken jardunaldirako

Etxeberria eta Letamendia final erdietan daude dagoeneko, eta Irastorzak eta Larrañagak partida erabakiorra jokatuko dute bihar

Amaia Núñez

Ordizia

Osteguna, 16 urria 2025, 20:22

Comenta

Gipuzkoako Larruzko Paletako Txapelketa ligaxkaren amaierara iritsi da eta Oianguko pilotariak hurrengo fasean ordezkaritza izango dute pasa den jardunaldian lehia estua izan ondoren. Bigarren mailan sentitu zuten bereziki presioa. Oiangutarren arteko derbia jokatu zuten, Elorza eta Ormazabalek (Oiangu 2) Etxeberria eta Letamendiaren aurka (Oiangu 3). Partida estua jokatu zen arren, Etxeberria eta Letamendiak lortu zuten garaipena, 35-30 emaitzarekin. Garaipen honekin finar erdietarako txartela eskuratu zuten eta asteburu honetako partiduan sailkapeneko lehenengo edo bigarren postuan geratzea jokatuko dute.

Maila berean, Gonzalez eta Oyarbide bikoteak Epleko Etxezarreta eta Martinezen aurka 32-35 galdu zuten. Partida zaila izango zela aurreikusita zuten eta gauzak zaildu zizkieten, garaipenetik gertu geratuz.

Lehenengo mailan, berriz, Otegik eta Garridok 35-31 galdu zuten Andoainen Gaztelekuko Altuna eta Ponceren aurka, partida txukuna egin arren. Horrela, jaitsierako maila mantentzeko partida jokatu beharko dute. Aurretik, asteburu honetan Epleko Eskisabelen eta Pichelen aurka jokatuko dute bihar. Hirugarren mailan, Irastorzak eta Larrañagak atsedenaldia izan zuten eta asteburu honetan partida erabakiorra jokatuko dute. Sailkapeneko hirugarren postuan daude, aurretik dagoen Zumaiako bikotearekin berdinduta. Atzo iluntzean jokatu zuten sailkapeneko lider den Txost bikotearen aurka.

Emakumezkoen mailan, Naiara Aldasoro eta Amaia Lopezek 30-26 galdu zuten Hernaniko Macicior eta Querejetaren aurka. Ligaxka amaituta, laugarren postuan geratu dira.

Ligaxkaren azken jardunaldia izango da guztientzat datorrena. Etxean bi partida ikusteko aukera egongo da bihar larunbatean, 10:30ean hasiko den jaialdian. Aurreneko partidua Otegi eta Garridok jokatuko dute eta, segidan, bigarren mailako taldekideen arteko derbia izango da: Elorza eta Ormazabal, Gonzalezen eta Oyarbideren aurka.

Bestalde, Oianguko hiru bikoteak Errenterian jokatuko du gaur iluntzean Epleko Etxezarreta eta Martinezen aurka. Jubeniletan, Soberon eta Aranburuk Txost2 bikotearen aurka jokatuko dute gaur 20:15ean hasita Olaberrian.

Horretaz gain, Trinketeko Larruzko Paleta txapelketa ere abian da eta, horren baitan, Oianguko Otegi eta Luzuriaga Euskal Jolaseko bikotearen aurka jokatuko du igandean 11:00etan Irurako Ametsa trinketean.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido un hombre como presunto autor del homicidio por asfixia de una mujer en Zarautz
  2. 2

    Así son los tres proyectos finalistas para la urbanización de la playa de vías de Easo
  3. 3 El negocio de una localidad guipuzcoanaa que prefiere abrir durante el paro por Palestina: «Nos parece más efectivo»
  4. 4 Un piso de alquiler por 1.000 euros en San Sebastián recibe cientos de solicitudes: «Es imposible contestar a todos»
  5. 5 Euskadi busca miles de trabajadores para un sector en riesgo de jubilación masiva: «Estamos en una situación crítica»
  6. 6 El día que Juan del Val se acercó a San Sebastián a firmar libros... y a cerrar una polémica
  7. 7

    La pensión media de jubilación en Gipuzkoa superará por primera vez los 1.800 euros
  8. 8

    Muere un niño de cinco años en Bermeo al caer por un balcón
  9. 9

    Los secretos del GOe, a un día de su estreno
  10. 10 El exfutbolista que recomienda al FC Barcelona fichar a Mikel Oyarzabal: «Es el complemento modesto y funcional para Lamine Yamal»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Lehia estua Oianguko pilotarientzat ligaxkako azken jardunaldirako

Lehia estua Oianguko pilotarientzat ligaxkako azken jardunaldirako