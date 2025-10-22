Julen Arburua es de nuevo campeón de campeones en Ordizia

Gran concurso de queso IdiazabalJulen Arburua es de nuevo campeón de campeones en Ordizia
El queso de Kortaria se ha hecho con el máximo galardón por segundo año consecutivo
Miércoles, 22 de octubre 2025, 13:07
El queso de Kortaria de Lekaroz ha revalidado su título de campeón entre los campeones de queso de Idiazabal en Ordizia. Julen Arburua ha logrado ... el gran premio tras obtener 9,14 puntos con un «queso natural, elaborado en febrero y suave''.
El segundo puesto ha sido para la vigente campeonato del Gran concurso de Ordizia celebrado en septiembre, Eli Gorrotxategi, que ha obtenido 8,92 puntos, seguida por Eneko Goiburu de Ondarre con 8,20 puntos.
Este año la novedad del concurso Ordizia Txapeldun ha sido la participación de las 10 últimas queserías ganadoras del concurso se quesos de las Euskal Jaiak en vez de las/los ganadores de los últimos diez años.
Los miembros del jurado, presidido por Roberto Ruiz, han sido Patxi Perez, Maria Victoria Urresti, Iñaki Arrieta, Elena Navarri, Aitor Buendia y Elisa Belauntzaran.
En actualización
Los periodistas de El Diario Vasco están trabajando para ampliar y completar esta información. Puedes seguir la última hora a través de la portada de la web , la sección de última hora o activar las notificaciones para tu dispositivo móvil.
Recuerda que puedes suscribirte para tener acceso a todas las informaciones completas, herramientas personalizadas y ofertas del club del suscriptor.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión