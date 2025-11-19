Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El grupo Mohs presentará su disco 'Baïne' mañana dentro de Goierriko Jazzaldia. Emmanuelle Nemoz

Ordizia

«Intentamos integrar la música electrónica como un quinto músico»

El grupo Mohs fusiona electrónica y jazz, y este viernes presentará en D'Elikatuz su último trabajo, 'Baïne'

Amaia Núñez

Ordizia

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 20:11

Comenta

En seis años de trayectoria, el grupo suizo Mohs se ha consolidado en el corazón del jazz europeo con actuaciones destacadas y dos álbumes ... hipnóticos que han seducido tanto a la crítica como al público. Mañana ofrecerán un concierto, con entrada gratuita, organizado por Arama Jazz Elkartea dentro de Goierriko Jazzaldia, en la que adelantan que será un viaje a través de su música que fusiona electrónica y jazz, que bebe de innumerables estilos musicales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fermin Muguruza retira todas sus canciones de Spotify y lidera el boicot de más de 160 bandas vascas a la plataforma musical
  2. 2 Llega la masa de aire ártico a Gipuzkoa: consulta los municipios que se quedarán con temperaturas bajo cero esta semana
  3. 3 Obligan a retirar todas las terrazas del centro de la ciudad turística que tendrá vuelos directos a San Sebastián el próximo año
  4. 4 Irun, la ciudad que resistió hasta que se quedó sin munición
  5. 5 Sorprenden a un pescador en Gipuzkoa con focos hacia el mar para la captura del calamar: «Pescar de noche puede salir caro»
  6. 6 Las cocinas en las que se consumen 3.000 huevos al día para hacer tortilla: «Nos ha subido 50 céntimos la docena. Estamos asustados»
  7. 7

    Fallece tras volcar su tractor y quedar atrapado el padre de un pelotari navarro de Aspe
  8. 8 Derriban la cruz de Morkaiku de Elgoibar, construida por el franquismo en memoria del tío del rey emérito
  9. 9

    La cooperativa Noran de Donostia recibió más de 600.000 euros de Servinabar, epicentro de la supuesta trama corrupta
  10. 10 Amplían la alerta sanitaria por listeria: más embutidos afectados

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco «Intentamos integrar la música electrónica como un quinto músico»

«Intentamos integrar la música electrónica como un quinto músico»