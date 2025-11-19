«Intentamos integrar la música electrónica como un quinto músico»

En seis años de trayectoria, el grupo suizo Mohs se ha consolidado en el corazón del jazz europeo con actuaciones destacadas y dos álbumes ... hipnóticos que han seducido tanto a la crítica como al público. Mañana ofrecerán un concierto, con entrada gratuita, organizado por Arama Jazz Elkartea dentro de Goierriko Jazzaldia, en la que adelantan que será un viaje a través de su música que fusiona electrónica y jazz, que bebe de innumerables estilos musicales.

–¿Cómo surgió la posibilidad de venir a Ordizia?

–Durante nuestra participación en la feria de jazz Jammin'Juan (Francia) el año pasado, conocimos a Vincent Thomas de Oued Music. Su agencia artística trabaja por Francia y España; Goierriko Jazzaldia se puso en contacto con él para invitarnos a venir a Ordizia. Fue mediante Vincent que nos surgió la oportunidad de venir a Ordizia.

–¿Cuándo se fundó el grupo?

–Mohs se formó en 2018. Erwan y Zacharie querían crear un grupo de jazz que incorporara las influencias musicales que les gustaban. Después, con Gaspard al bajo y Nathan a la batería, el grupo empezó a organizar sesiones de improvisación libre para explorar y desarrollar las bases de sus composiciones. El tercer álbum, 'Baïne', lanzado el 6 de junio de este año, lo creamos íntegramente bajo este espíritu de creación colectiva.

–¿Cuáles son sus principales influencias?

–Cada uno aporta sus propias influencias, pero los cuatro encontramos un terreno común en el hip-hop, la música electrónica y el folk. También se pueden apreciar influencias de reggae y dub. Al crear, a veces surge una idea de alguno de nosotros, lo que da como resultado una mezcla de estilos que, en ocasiones, no encaja del todo bien, en otras, resulta sorprendente. Luego intentamos aferrarnos a la idea y desarrollarla, llevarla a algún lugar. Por mencionar algunos artistas, podemos pensar en Bon Iver, Philip Glass, Harvey Enriksen, Pink Floyd, Jon Hassell o Khruangbin.

–Hacen una mezcla de jazz contemporáneo y música electrónica. ¿Qué reto ha supuesto el unir la electrónica al resto de instrumentos?

–Todos estamos influenciados por la música electrónica. Creo que está ligada a nuestra generación; nos guste o no, es música que forma parte de nuestro entorno. Intentamos integrarla en nuestra música como un quinto músico, como un elemento armónico que nos permite movernos a su alrededor, como un punto de encuentro que nos une, como un ritmo inquietante. El concepto de trance está íntimamente ligado a la música electrónica.

–Como han indicado anteriormente, este año han publicado 'Baïne'. ¿Cómo ha sido la evolución del grupo con este disco respecto a los anteriores?

–A medida que avanzaban los tres álbumes, las piezas compuestas y escritas dieron paso a la improvisación. Como ya explicamos, nos reunimos para improvisar. Partimos de cero, o de una idea de riff o una progresión armónica, y vemos adónde nos lleva. Es un proceso laborioso; escuchamos todo, descartamos mucho, y de vez en cuando encontramos una joya, un destello brillante en el centro, que dura cuatro segundos. Entonces intentamos concentrarnos en ella, para entender cómo recrear ese brillo. En ocasiones, conservamos la improvisación original. Algunos temas de 'Baïne' son las primeras versiones que decidimos dejar intactas.

Viaje en globo

–¿Qué podrán escuchar quienes se acerquen a Ordizia?

–Les ofrecemos un viaje. Nuestra música es muy evocadora, casi cinematográfica, con amplios espacios abiertos, un paseo en globo aerostático sobre Ordizia.

–¿Conocen el festival que organiza Goierriko Jazzaldia en julio?

–Algunos ya hemos oído hablar de él, pero no hemos tenido la oportunidad de tocar allí antes.

–En esta ocasión, van a venir expresamente para este concierto.

–Para nosotros es un auténtico placer venir al País Vasco y mostrar nuestra música en ese entorno en el que todavía no hemos podido tocar.