Importantes victorias de los equipos sénior de baloncesto

El baloncesto local suma puntos importantes en el inicio de la temporada. El sénior masculino ganó al Donostia Dolphins y el femenino al Eibar.

El equipo de Braiss y Manex venció al Donostia Dolphins en un partido igualado en la primera parte. Llegaron al descanso largo con los urdiñas por delante por un punto. En la segunda parte los ordiziarras acertaron en la respuesta a la defensa rival y, a pesar de los errores que facilitaron el juego donostiarra, ganaron por 62 a 73.

El sénior femenino se impuso por 79 a 18 al Eibar Saskibaloia. Las ordiziarras dominaron durante todo el encuentro. El equipo de Natale continúa creciendo, tanto en juego, como en número de jugadoras, y han completado la plantilla con 13 jugadoras.

El Ordizia Orkli, júnior masculino de Liga Vasca, cayó derrotado ante el Loiola Indautxu por 92 a 82. El encuentro estuvo lleno de altibajos, pero los urdiñas lograron darles la vuelta y, a falta de 38 segundos se pusieron por delante en el marcador. Pero los vizcaínos, con gran acierto desde la línea de tres puntos a lo largo de todo el partido, volvieron a utilizar su potencial para hacerse con los puntos en juego.

El Ordizia Orbinox, júnior femenino de Liga Vasca, sufrió una doble derrota. El sábado cayó contra el Fundibide ISB por 48 a 67. Tras un primer cuarto igualado y con empate, el segundo cuarto marcó el encuentro. Aunque las ordiziarras se adelantaron, un parcial de 0-15 definió el partido, que en general se mantuvo igualado. Tras el descanso largo, las locales lograron contrarrestar el juego rival, pero no pudieron acercarse en el marcador. Por otro lado, jugaron contra la selección de Gipuzkoa cadete femenino, en el que perdieron por 98 a 62.

El Ordizia Hotel Ordizia, júnior masculino de rendimiento plata, estuvo a punto de dar la sorpresa de la jornada contra el Hernani, a pesar de perder por 75 a 62. Los rivales comenzaron el encuentro sin acierto por lo que los urdiñas plantearon una defensa en zona que dio resultados satisfactorios, a pesar de llegar al descanso largo veinticuatro puntos por debajo. Para la segunda parte la consigna de jugar sin miedo y defensa de 1 contra 1 les dió buen resultado, hasta casi remontar el partico, con un último parcial de 12-28.

El Ordizia Kuko Jatetxea, cadete femenino de Liga vasca venció contra el Salesianos de Barakaldo por 48 a 67. Las urdiñas saltaron a la cancha muy mentalizadas, sólidas en defensa y decididas en ataque. Con este triunfo se sitúan en el tercer puesto de la clasificación, empatadas a puntos con el segundo clasificado.

El cadete masculino de rendimiento oro cayó derrotado frente al Krean Ointxe por 73 a 67. Los urdinas comenzaron por delante en el marcador, pero los locales dieron la vuelta para acabar ganando el primer cuarto. El segundo cuarto fue igualado y, tras el paso por vestuarios, los rivales aumentaron su ventaja hasta los 19 puntos a falta de dos minutos. La reacción urdiña logró un parcial de 3-16 en esos 120 segundos, sin más tiempo para darle la vuelta al marcador.

El cadete femenino de rendimiento plata ganó contra el Biko Asesoría Oiarso SKT en Majori por 50 a 44. A las urdiñas les costó entrar en el partido pero acabaron el primer cuarto un punto por delante. La tendencia positiva continuó en la segunda parte y también en el tercero. Llegaron los últimos 10 minutos con 12 puntos de ventaja, pero una falta de intensidad en el juego hizo que las rivales recortaran la diferencia. Con esta victoria se sitúan líderes con solamente una derrota en 6 partidos. Desde el club agradecen a las jugadoras infantiles su aportación al equipo.

El cadete masculino de participación perdió contra el Easo Basket Txinkorta por 72 a 39. La primera parte estuvo dominada por los donostiarras, mientras que los urdiñas ofrecieron poca intensidad. En la segunda parte, en cambio, su juego dio un giro total, aunque no fue suficiente para acercarse en el marcador.

El cadete femenino de participación venció al Aloña Mendi Buetraiz. Las ordiziarras dominaron el partido de inicio a fin para ganar por 111 a 11.