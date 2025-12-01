Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

ICLI agradece su ayuda al Ayuntamiento

Lunes, 1 de diciembre 2025, 20:30

La Asociación Ingeniería para la Cooperación - Lankidetzarako Ingeniaritza (ICLI) agradeció al Ayuntamiento de Ordizia su colaboración desde su fundación. ICLI se creó hace 30 años con el objetivo de mejorar la situación socio económica de la población en los países en desarrollo. El alcalde recibió una placa conmemorativa como muestra de agradecimiento por todos estos años en los que ha participado en los proyectos de la entidad.

